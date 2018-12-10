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17:45 (мск), источник: Индикатор

Гармония принесла на Кавказ новых паразитов

Российские биологи изучили чужеродный для Кавказа вид божьих коровок, гармонию изменчивую, и нашли на них два вида паразитов, которые потенциально опасны для других видов божьих коровок в регионе. Возможно, именно поэтому насекомое смогло «захватить» практические весь земной шар, став одним из самых массовых видов божьих коровок.

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Источник: СС0/francok35

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья опубликована в журнале PLoS One.

Способ ведения «межвидовой войны» с помощью паразитов — малоизученный феномен. Анализ такого непрямого взаимодействия — одно из интереснейших направлений современной экологии. Особенно ценны данные о молодых, недавно обосновавшихся популяциях.

Изучая случаи проникновения насекомых вместе со своими паразитами в новый регион, можно понять экологические механизмы биологических инвазий, то есть то, как происходят нашествия чужеродных видов.

Гармония изменчивая (Harmonia axyridis) — вид божьих коровок из Восточной Азии, одно из самых знаменитых в научном мире насекомых. Более ста лет этот вид специально разводили и выпускали на поля и в сады по всему миру для борьбы с тлей. Долгое время божьи коровки уничтожали вредителей и вымирали сами, не размножаясь в природе.

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Около двадцати лет назад ситуация почему-то изменилась: гармония начала образовывать устойчивые популяции, быстро размножаться, расселяться и сегодня «захватила» практически весь земной шар. Она стала одним из самых массовых видов в Западной Европе. Более того, гармония оказывает существенное влияние на местные экосистемы, вытесняя других божьих коровок. Ученые не знают, что помогает гармонии изменчивой успешно захватывать новые территории. Согласно одной из гипотез, гармония «побеждает» другие виды «биологическим оружием»: она является переносчиком патогенов и паразитов, которые для других видов опаснее, чем для нее самой.

С 2012 года гармония обосновалась и на российском Кавказе. Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН установили, что божья коровка принесла из Западной Европы паразитов двух видов, ранее не отмеченных на Кавказе. «Мы выяснили, какими паразитами поражена популяция чужеродной божьей коровки гармонии изменчивой на Кавказе. Оказалось, что на покровах насекомых развивается паразитический гриб хесперомицес (Hesperomyces virescens), а в полости тела — круглый червь нематода паразитиленхус (Parasitylenchus bifurcatus), — рассказывает один из авторов работы, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Марина Орлова-Беньковская. — Паразитический гриб мы обнаружили, осмотрев жуков под микроскопом, а нематоду — после их вскрытия. Для подтверждения видовой принадлежности нематоды мы выделили и изучили ее ДНК».

Теперь нужно внимательно следить за состоянием популяций других божьих коровок на Кавказе, чтобы определить, восприимчивы ли они к этим новым паразитам.
Марина Орлова-Беньковская
Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН
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Сегодня в европейской части России насчитывается 182 чужеродных вида жуков. Одни виды, такие как колорадский жук, были занесены случайно, другие — преднамеренно, для борьбы с вредителями и сорняками. Например, листоед зигограмма (родственник колорадского жука, питающийся листьями амброзии) был переселен из Северной Америки для борьбы с этим сорняком, оккупировавшим юго-запад России и Украину.

«Наша рабочая группа исследует чужеродные виды жуков европейской части России, то есть такие виды, которые проникли на нашу территорию вследствие деятельности людей. В ближайшее время мы планируем выпустить справочник по всем чужеродным видам жуков европейской части России», — поделилась Марина Орлова-Беньковская.

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