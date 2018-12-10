Скульптор устанавливает таинственные зеркальные фигуры в лесах и на пляжах
Завораживает и пугает одновременно.
Завораживает и пугает одновременно.
Британский скульптор и
Малхолланд создал серию «невидимых» скульптур для проекта по сохранению исторического и природного наследия Великобритании. Зеркальные человеческие фигуры в натуральную величину он установил в разных природных уголках страны: например, в лесных массивах, прибрежных известняковых лугах и на пустынных пляжах.
Все эти места выбраны не случайно — именно их и пытаются сохранить в первозданном виде экологи и общественные организации.
Благодаря зеркальным фигурам, в которых отражаются природные пейзажи, создается оптическая иллюзия
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