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17:42 (мск), источник: Mail Новости

Скульптор устанавливает таинственные зеркальные фигуры в лесах и на пляжах

Завораживает и пугает одновременно.

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Британский скульптор и художник-эколог Роб Малхолланд, кажется, нашел способ проникать в другие измерения. Для этого он использует свою фантазию и зеркала.

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Малхолланд создал серию «невидимых» скульптур для проекта по сохранению исторического и природного наследия Великобритании. Зеркальные человеческие фигуры в натуральную величину он установил в разных природных уголках страны: например, в лесных массивах, прибрежных известняковых лугах и на пустынных пляжах.

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Все эти места выбраны не случайно — именно их и пытаются сохранить в первозданном виде экологи и общественные организации.

Благодаря зеркальным фигурам, в которых отражаются природные пейзажи, создается оптическая иллюзия какого-то другого измерения. Выглядит это удивительно, но немного жутко.

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