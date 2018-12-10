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17:55 (мск), источник: Mail Новости

В Британии пол в супермаркете превратили в ледовый каток (видео)

Посетителям понравилось.

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Британская сеть продуктовых магазинов Iceland превратила один из своих супермаркетов в городе Стретфорд в самый настоящий ледовый каток.

Команда из 12 экспертов трудилась всю ночь, чтобы покрыть 250 квадратных метров пола синтетическим льдом. Утром посетители были очень удивлены, когда на входе им предложили обуть коньки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до этого сеть Iceland провела опрос, который показал, что 9 из 10 покупателей находят походы за продуктами скучной обязанностью. Еще более угнетающей она становится в предпраздничные дни из-за большого наплыва посетителей. В то же время четверо из пяти родителей желают, чтобы у них было больше времени на общение с детьми.

В Iceland считают, что такая акция не только поднимет настроение их клиентов, но и поможет ощутить праздничное настроение всей семьей.

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