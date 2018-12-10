В Британии пол в супермаркете превратили в ледовый каток (видео)
Посетителям понравилось.
Посетителям понравилось.
Британская сеть продуктовых магазинов Iceland превратила один из своих супермаркетов в городе Стретфорд в самый настоящий ледовый каток.
Команда из 12 экспертов трудилась всю ночь, чтобы покрыть 250 квадратных метров пола синтетическим льдом. Утром посетители были очень удивлены, когда на входе им предложили обуть коньки.
Незадолго до этого сеть Iceland провела опрос, который показал, что 9 из 10 покупателей находят походы за продуктами скучной обязанностью. Еще более угнетающей она становится в предпраздничные дни
В Iceland считают, что такая акция не только поднимет настроение их клиентов, но и поможет ощутить праздничное настроение всей семьей.
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