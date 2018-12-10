В Британии пол в супермаркете превратили в ледовый каток (видео)

Команда из 12 экспертов трудилась всю ночь, чтобы покрыть 250 квадратных метров пола синтетическим льдом. Утром посетители были очень удивлены, когда на входе им предложили обуть коньки.

Незадолго до этого сеть Iceland провела опрос, который показал, что 9 из 10 покупателей находят походы за продуктами скучной обязанностью. Еще более угнетающей она становится в предпраздничные дни из-за большого наплыва посетителей. В то же время четверо из пяти родителей желают, чтобы у них было больше времени на общение с детьми.