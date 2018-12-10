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18:27 (мск), источник: РИА Новости

Геологи подсчитали массу «зомби-бактерий» в недрах Земли

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Геологи и биологи впервые точно взвесили «зомби-бактерий», живущих в глубинных недрах планеты, а также всех остальных обитателей подземных глубин. Они оказались в сотни раз тяжелее всех людей, заявили ученые, выступавшие на встрече Американского геологического союза в Вашингтоне.

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Колония микробов, найденная внутри залежей угля, на глубине в два километра от поверхности дна Тихого океана | Источник: JAMSTEC
Десять лет назад, мы думали, что жизнь встречается лишь в небольшой кучке избранных уголков Земли. Теперь мы знаем, что она встречается фактически везде. Можно сказать, что мы только начали изучать эту «темную материю» биосферы, ее глубинную часть.
Карен Ллойд
университет Теннесси в Ноксвилле (США)

Достаточно долгое время ученые считали, что жизнь на Земле встречается лишь в ее морях и океанах, на поверхности континентов и в узкой прослойке почвы и грунта на дне морей. В последние годы они находят все больше свидетельств того, что границы биосферы заметно шире — большие колонии микробов были найдены на дне Марианской впадины и внутри горных пород на глубине в несколько километров.

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Более того, позже ученые обнаружили, что существуют и «подземные» многоклеточные организмы, такие как многоножка-«Аид» Geophilus hadesi, живущая на дне километровой пещеры в Хорватии, а также нематоды из рода Poikilolaimus, обитающие в почве золотых шахт в ЮАР на еще большой глубине.

Одна из самых необычных черт этих организмов — крайне медленная скорость метаболизма, связанная с постоянным недостатком кислорода или питательных веществ. По этой причине многие ученые сравнивают подобных жителей подземного мира с «зомби» из фэнтези-литературы, тоже не отличавшихся высокой скоростью «мышления» и действий.

Все эти открытия, как отмечает Ллойд, заставили ученых задуматься о том, как много живых существ скрывается в глубинных слоях литосферы Земли, и подсчитать их примерное количество. Почти десять лет назад для решения этой задачи была создана организация Deep Carbon Observatory, в которую сейчас входит четыре десятка стран и почти тысяча ученых.

Ее участники собрали и изучили сотни проб из самых глубинных слоев коры и дна моря, что помогло им составить первую карту, а также оценить общую массу, объем и другие важнейшие свойства биологической «темной материи».

Эти наблюдения значительно расширили границы жизни. Оказалось, что общий объем этой части биосферы составляет два миллиарда кубических километров, что примерно в два раза больше размеров Мирового океана, а ее вес превышает 23 миллиарда тонн. Эта цифра в 385 раз больше массы всех людей и в 12 раз больше всех морских и сухопутных животных на Земле.

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Подобное открытие, как отмечает Ллойд, заставило всех участников Deep Carbon Observatory задуматься о том, как жизнь могла проникнуть на такую глубину, почему многие сообщества «подземных» микробов из разных уголков Земли почти неотличимы друг от друга и существовала ли эта жизнь в литосфере со времен формирования планеты.

Дальнейшие раскопки, как надеются геологи и биологи, дадут ответы на все эти вопросы и помогут понять, какую роль эти микробы и многоклеточные существа играют в круговороте углерода в природе, и как они могут влиять на глобальное потепление и прочие колебания климата.

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