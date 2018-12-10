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10 декабря, источник: Интерфакс

Путин, Трамп и Меган Маркл стали претендентами на звание «Человек года» журнала Time

Также в числе претендентов покойный журналист Джамаль Хашкаджи и участники американских акций протеста за ужесточение контроля за оборотом оружия.

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Российский президент Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, супруга британского принца Гарри Меган Маркл и покойный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи оказались среди претендентов на звание «Человек года» по версии журнала Time в 2018 году.

Начиная с 1927 года журнал определяет «Человека года», которым может стать одна личность или группа людей, оказавших значительное положительное или негативное влияние на события в уходящем году.

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Редакторы журнала перед тем, как назвать финалиста, оглашают список из десяти претендентов. Так, обосновывая свой выбор, редакторы журнала напомнили, что Путин «одержал убедительную победу на выборах в марте, продлив пребывание на посту президента на шесть лет», несмотря на «российское дело о вмешательстве в выборы в США», ситуацию с отравлением Скрипалей в Британии и рост напряженности на Украине. Он уже попадал на обложку Time как «Человек года» в 2007 году.

По мнению редакторов Time, Трампу, который уже в 2016 году получал звание «Человека года», в этом году удавалось маневрировать между скандалами и кризисами в США, начиная проблемами Белого дома и заканчивая торговой войной с Китаем и проблемами с мигрантами.

В 2018 году претендентом на звание «Человека года» также стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, которому, как напоминает издание, удалось встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном трижды за минувший год.

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Кроме того, в шорт-лист вошел спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся в США расследованием о предположительном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В рамках этого расследования против 32 человек и трех компаний в общей сложности было предъявлено 191 обвинение.

Также редакторы журнала внесли в список пропавшего в начале октября после визита в саудовское консульство в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, американку Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано, бывшую актрису и нынешнюю супругу британского принца Гарри Меган Маркл, а также американского кинорежиссера Райана Куглера за фильм «Черная пантера» о темнокожем супергерое.

Помимо этого, звание могут присудить кампании March for Our Lives (англ.: «Марш за наши жизни»), начатой после стрельбы в школе Флориды, призванной привлечь внимание к необходимости ужесточить контроль над оружием, а также к разделенным на американской границе семьям мигрантов.

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