Врачи и учителя указали правительству, чем заняться кроме борьбы с подарками

Источник: Daily Storm

Министерство труда внесло в Госдуму новый антикоррупционный законопроект. Правительство добивается того, чтобы учителя и врачи перестали принимать даже недорогие подарки, например алкоголь и конфеты. Главы профильных профсоюзов скептически отозвались об инициативе. Антикоррупционные вопросы в школах — прерогатива самих учебных заведений, а подарки медработникам — это справедливо, ведь у них низкие зарплаты и большая нагрузка, заявили они корреспонденту Daily Storm. Собеседники назвали борьбу с подарками популизмом «не лучшего свойства» и перечислили куда более важные проблемы российского образования и здравоохранения.

Согласно инициативе Минтруда, учителя смогут оставить себе только цветы или канцелярские товары, а также полиграфическую продукцию, которая маркирована символикой школы или органа власти.

Таким образом, в плане ответственности за подарки учителя и медработники приравниваются к госслужащим. Запретные дары с официальных мероприятий они должны сдавать в федеральную собственность или на баланс учреждений, в которых работают.

«Насколько это нужно в отношении учителей? Я лично это не разделяю, — сказала председатель московского профсоюза работников образования Марина Попова. — Сначала надо доказать, что в школах есть факты коррупции. А мы с вами пытаемся на ровном месте их предвидеть и пытаться предвидеть, как их разрешить с помощью закона».

По ее словам, закон уже регламентирует «борьбу с подарками»: «Есть статья Гражданского кодекса, которая регулирует то, что такие служащие, как врачи и учителя, не должны получать подарки. То, что делается сейчас в развитие этой антикоррупционной составляющей, ничего не добавляет к обязанностям учителя в этом направлении».

Мне кажется, что это вообще такая странная ситуация. Если говорить о подарках, это связано с праздничными днями, когда учителю что-то дарят, чтобы выразить благодарность, а не коррумпировать. Эти подарки не представляют из себя чего-то невероятно ценного. Марина Попова председатель московского профсоюза работников образования

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Марина Попова придерживается точки зрения, что «конфетно-букетный вопрос» относится к профессиональной этике и разбираться с ним должно само учреждение. Глава профсоюза объяснила, что в каждой школе соблюдение этических норм контролируют школьные советы — туда входят учителя, старшеклассники и родители. Кроме того, представитель профсоюза считает, что родителям нет смысла подкупать педагога подарками ради «нужной» отметки, потому что в школах есть независимая система диагностики знаний учеников (ГИА, ЕГЭ). Оценки в ней дают не учителя. Однако, по словам Поповой, педагогам, конечно, не нужно принимать подарки от родителей, если это создает конфликт.

Андрей Коновал, сопредседатель профсоюза медработников «Действие», тоже назвал «странной» инициативу правительства. По его словам, законодательно так и не решена более острая проблема нападений на работников скорой помощи. Законопроект о том, чтобы наказывать за нападение на медиков так же строго, как и за атаку на госслужащих, так и не был принят:

Получается, в плане защиты медработников не хотят приравнять к госслужащим, а в отношении подарков почему-то [хотят]. Естественная благодарность учителю или врачу, особенно врачу, в общем, часть традиции.

В представлении эксперта, нужно поднять врачам зарплату, а не бороться с презентами: «Коррупция и вымогательство имеют место в медицине, но надо понимать, что эти явления связаны с позорными нищенскими зарплатами. И я говорю, конечно, не про Москву. Чтобы не пойти по миру, медработники тащат на себе двойную и тройную нагрузку. Если они хотят бороться с коррупцией, то не с того бока начали».

«Начать нужно с полноценного финансирования медицинских учреждений, а этого нет. Сегодня нет денег ни на зарплату, ни на медикаменты, ни на расходные материалы и оборудование. Вот это надо решать, а не заниматься популизмом. Это популизм, с моей точки зрения. Причем не лучшего свойства», — заключил сопредседатель «Действия». Однако часть законопроекта он все же одобрил, признав необходимым усиление ответственности финансово-экономического персонала больниц. По словам Коновала, сегодня в больницах большое поле для «коррупционных решений, откатов, несправедливого распределения заработной платы».

Против инициативы о запрете подарков учителям и врачам выступила член президиума генерального совета «Единой России», руководитель партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова, сообщило агентство «Москва». Аршинова заявила, что учителя «это те люди, которые ежедневно, не жалея своих сил, вкладывают свою душу в воспитание и становление подрастающего поколения» и «трудно себе представить, что родители лишатся возможности поблагодарить учителя».