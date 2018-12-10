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19:25 (мск), источник: Чердак

Российские астрономы пригляделись к центрам межгалактических пустынь

Исследователи из Специальной астрофизической обсерватории РАН изучили ранее каталогизированные данные по «войдам» — межгалактическим «пустыням» в структуре наблюдаемой части Вселенной, где почти нет никакой видимой материи. Среди прочего им удалось установить, что в них содержатся весьма редкие и необычные «голубые» галактики.

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Источник: NASA

Подобные работы могут быть важны для прояснения до сих пор неясно природы темной материи. Соответствующая статья направлена на публикацию в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а с ее текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

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Авторы изучили все войды в радиусе примерно 70 миллионах световых годов от Местной группы галактик, в которую входит и Млечный путь. В пространственном отношении эти войды оказались похожи на сферы, окруженные чем-то вроде оболочки из «нитей» — протяженных структур близких друг к другу светящихся галактик, находящихся за пределами и на границе войдов. Всего в этой области оказалось 6 792 галактики, и хотя войды занимают основную ее часть, в них было всего 1 354 объекта, из которых галактик сколько-нибудь крупных размеров было около тысячи. В среднем они были меньше галактик, существующих вне войдов, а большинство из этих и без того редких объектов лежит на окраинах войдов — то есть это «отбившиеся» галактики из областей, лежащих поблизости от подобных космических пустынь.

А вот в «сердце» войдов исследователи обнаружили ряд действительно необычных объектов. Например, в центральной области войда Рыси-Рака они нашли десяток очень тусклых голубых карликовых галактик.

Доля звезд в их видимой массе оставляла лишь около одного процента. Но и среди этих немногочисленных светил более половины сформировались за последний миллиарда лет. Большое количество молодых звезд и были причиной голубизны галактик — звезд-красных карликов в них не так много, зато молодых голубых звезд, напротив, избыток. Другая их особенность — предельно малое количество элементов тяжелее гелия.

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Причина их нехватки — та же, что и у голубого цвета галактики. Пока в ней мало старых звезд, негде наработать тяжелые элементы из гелия и водорода. Все эти признаки указывают на крайнюю молодость галактик — вероятно, они среди самых молодых наблюдаемых объектов такого рода, существующих поблизости от нашей.

Как отмечают авторы, значимость исследований войдов заключается еще и в том, что понимание истинной природы темной материи требует наблюдательных данных, позволяющих сделать выбор между различными гипотезами о том, что же все-таки представляет собой темная материя. В последние годы доминирует модель т.н. «холодной» темной материи, однако есть и альтернативные версии — например, «теплой» или «горячей» темной материи.

Если гипотеза теплой темной материи верна, то ее распределение в войдах и «нитях» будет несколько отличаться от предсказываемого сторонниками модели холодной темной материи.

Впрочем, для того чтобы решить вопрос окончательно, нужно значительно тщательнее изучить межгалактические пустыни и их «обитателей», и новая работа — пока лишь один из множества необходимых шагов на этом направлении.

Следует отметить, что это первое исследование такого рода, охватывающее настолько большой объем войдов (на удалении до 70 миллионов лет от нас). Анализируя структуру распределения вещества в таком большом объеме вполне возможно найти четкие наблюдательные подтверждения или модели холодной, или теплой темной материи.

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