Российские астрономы пригляделись к центрам межгалактических пустынь

Источник: NASA

Подобные работы могут быть важны для прояснения до сих пор неясно природы темной материи. Соответствующая статья направлена на публикацию в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а с ее текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Авторы изучили все войды в радиусе примерно 70 миллионах световых годов от Местной группы галактик, в которую входит и Млечный путь. В пространственном отношении эти войды оказались похожи на сферы, окруженные чем-то вроде оболочки из «нитей» — протяженных структур близких друг к другу светящихся галактик, находящихся за пределами и на границе войдов. Всего в этой области оказалось 6 792 галактики, и хотя войды занимают основную ее часть, в них было всего 1 354 объекта, из которых галактик сколько-нибудь крупных размеров было около тысячи. В среднем они были меньше галактик, существующих вне войдов, а большинство из этих и без того редких объектов лежит на окраинах войдов — то есть это «отбившиеся» галактики из областей, лежащих поблизости от подобных космических пустынь.

А вот в «сердце» войдов исследователи обнаружили ряд действительно необычных объектов. Например, в центральной области войда Рыси-Рака они нашли десяток очень тусклых голубых карликовых галактик.

Доля звезд в их видимой массе оставляла лишь около одного процента. Но и среди этих немногочисленных светил более половины сформировались за последний миллиарда лет. Большое количество молодых звезд и были причиной голубизны галактик — звезд-красных карликов в них не так много, зато молодых голубых звезд, напротив, избыток. Другая их особенность — предельно малое количество элементов тяжелее гелия.

Причина их нехватки — та же, что и у голубого цвета галактики. Пока в ней мало старых звезд, негде наработать тяжелые элементы из гелия и водорода. Все эти признаки указывают на крайнюю молодость галактик — вероятно, они среди самых молодых наблюдаемых объектов такого рода, существующих поблизости от нашей.

Как отмечают авторы, значимость исследований войдов заключается еще и в том, что понимание истинной природы темной материи требует наблюдательных данных, позволяющих сделать выбор между различными гипотезами о том, что же все-таки представляет собой темная материя. В последние годы доминирует модель т.н. «холодной» темной материи, однако есть и альтернативные версии — например, «теплой» или «горячей» темной материи.

Если гипотеза теплой темной материи верна, то ее распределение в войдах и «нитях» будет несколько отличаться от предсказываемого сторонниками модели холодной темной материи.

Впрочем, для того чтобы решить вопрос окончательно, нужно значительно тщательнее изучить межгалактические пустыни и их «обитателей», и новая работа — пока лишь один из множества необходимых шагов на этом направлении.