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19:24 (мск), источник: Популярная механика

Использование гаджетов истончает детский мозг

Ученые опубликовали первые результаты исследования, в ходе которого они пытались изучить влияние различных внешних раздражителей на мозг ребенка.

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Источник: AP 2018

Национальный институт здоровья США потратил свыше 300 миллионов долларов, чтобы на протяжении нескольких лет наблюдать за 11 тысячами детей и смотреть, как развивается детская психика.

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Как сообщает Bloomberg, авторы работы пока изучили лишь первую порцию данных. Они обратили внимание на разницу в структуре мозга у детей десяти и девятилетнего возраста — всего врачи осмотрели более 4,5 тысячи снимков мозга. У тех, кто тратил на гаджеты не менее семи часов в день, будь то игры или другие занятия в интернете, ученые заметили истончение префронтальной коры. У пациентов, которые меньше смотрели на экран, подобные перемены замечены не были.

Директор проекта Гая Даулинг призвала коллег не делать поспешных выводов, предположив, что не обязательно перемены были вызваны именно экранами. «Мы пока не до конца уверены в том, что эти последствия носят явно негативный характер», — добавила она. Специалисты завершат анализ полученных сведений в первой половине 2019 года.

Ранее в этом году ученые пытались определить, влияют ли видеоигры на жестокость игроков и не смогли получить положительный ответ на свой вопрос. Нейрофизиологи опровергли существующие предрассудки о том, что геймеры более склонны к агрессии в реальной жизни. Другая группа специалистов минувшим летом и вовсе заявила, что игры в VR помогают поумнеть.

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