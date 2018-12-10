Использование гаджетов истончает детский мозг

Источник: AP 2018

Национальный институт здоровья США потратил свыше 300 миллионов долларов, чтобы на протяжении нескольких лет наблюдать за 11 тысячами детей и смотреть, как развивается детская психика.

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Как сообщает Bloomberg, авторы работы пока изучили лишь первую порцию данных. Они обратили внимание на разницу в структуре мозга у детей десяти и девятилетнего возраста — всего врачи осмотрели более 4,5 тысячи снимков мозга. У тех, кто тратил на гаджеты не менее семи часов в день, будь то игры или другие занятия в интернете, ученые заметили истончение префронтальной коры. У пациентов, которые меньше смотрели на экран, подобные перемены замечены не были.

Директор проекта Гая Даулинг призвала коллег не делать поспешных выводов, предположив, что не обязательно перемены были вызваны именно экранами. «Мы пока не до конца уверены в том, что эти последствия носят явно негативный характер», — добавила она. Специалисты завершат анализ полученных сведений в первой половине 2019 года.