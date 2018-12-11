Участницы конкурса «Мисс Вселенная» показали свои национальные костюмы

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ПАТТАЙЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Показ национальных костюмов конкурса «Мисс Вселенная — 2018» состоялся в понедельник в Паттайе. В мероприятии, прошедшем в концертном зале Nice, приняли участие девушки из 93 стран. Кандидатка от Сьерра-Леоне Мари Эстер Бангура, которая не успела прибыть в Таиланд вовремя, не участвовала и присутствовала на вечере в качестве наблюдателя.

Показ начался с традиционного шоу тайских артистов, которое обычно представляют перед различными крупными мероприятиями. После этого ведущие объявили о начале смотра и на сцену вышла первая участница — кандидатка от Албании, которую зрители встретили аплодисментами. За ней последовали девушки из Анголы, Армении, Арубы, Австралии, Багамских Островов, Барбадоса, Бельгии, Белиза, Боливии и Бразилии. Восторг у собравшихся, которых пришло несколько тысяч, вызывали необычные костюмы, наряды представительниц азиатских стран, а также участницы из соседних с Таиландом государств — Мьянмы, Камбоджи и Лаоса.

Двухчасовой показ нарядов был поделен на четыре части, после второй на сцену снова вышли тайские артисты, которые исполнили танцы четырех регионов Таиланда. Среди экзотических и необычных облачений стоит отметить наряд бабочки представительницы Коста-Рики, а также девушки из Индии, которая с трудом вынесла на сцену свой костюм-трон.

Одежда участниц из Арубы, Бразилии, Эквадора, Китая, Казахстана, Сальвадора, Гаити и Панамы, имела сильное оперение и больше напоминала различных птиц.

Представительница Пуэрто-Рико вышла на сцену в наряде, состоящем из шести ладоней, две из которых держали над девушкой звезду, а за ней последовала участница из России Юлия Полячихина.

Конкурсантка из РФ была облачена в костюм русской дворянки. За ней сначала вышла девушка из Сент-Люсии, а затем из Сингапура, появившаяся в платье с флагами КНДР и США. Овациями была встречена представительница Таиланд, чей наряд был выполнен в виде белоснежного слона — символа королевства.

Завершился показ выходом девушки из Замбии, которая появилась на сцене с копьем и щитом.

Финал 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2018» пройдет 17 декабря в Бангкоке на сцене выставочного центра Impact Arena.