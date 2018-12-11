Лимонад в кадре, улыбаемся и машем. Что происходит за сценой новогодних шоу
Что на самом деле пьет массовка в новогодних телепрограммах, сколько за это платят и можно ли сфотографироваться с Басковым? Репортаж из съемочного павильона.
Что на самом деле пьет массовка в новогодних телепрограммах, сколько за это платят и можно ли сфотографироваться с Басковым? Репортаж из съемочного павильона.
В кадре: 31 декабря. Праздничный новогодний стол на федеральном телеканале. Оливье, селедка под шубой, шампанское. Филипп Киркоров поет с экрана: «Я на параде король…». Счастливые зрители смеются, обнимаются и подпевают.
За кадром: Конец ноября. 10:50 утра, воскресенье. 6 градусов ниже нуля,
«Але, гараж, двигаемся назад», — такие реплики звучат для массовки каждый день. На самом деле до «Але, гараж» нужно еще дорасти.
Людей для массовки отбирают заранее, но
На диванах, как правило, сидят те, кто уже не первый раз в массовке. Некоторые даже зарабатывают этим на жизнь. Диане 26 лет, она в массовке уже три года. Зарабатывать получается 40−50 тысяч рублей в месяц. Поскольку у нее уже есть опыт, актерские навыки и небольшая база контактов, она ходит на массовку не только на телевизионные развлекательные шоу, но и в фильмы, сериалы.
«Обычная массовка — максимум 1500 за съемочный день, а вот если снимают отдельный эпизод в фильме, где задействовано до 5 актеров, то это минимум 3000 рублей», — говорит Диана.
За
Галина и Владимир — пенсионеры из Ярославля. В объектив камеры новогоднего шоу они попали случайно: приехали в Москву на три дня погулять по городу и по музеям.
«Хотели пойти в театр, а сын предложил сюда. Здесь за то, что ты зритель еще и деньги платят», — говорит Владимир.
Правда, легкость попадания в эту массовку «компенсируется» отношением к ней. Как раз эти люди подолгу мерзнут, ожидая очереди, чтобы зайти в павильон. В случае возмущения могут напомнить: «Заболеешь — это не наша проблема, на твое место еще десять желающих найдется».
На всех — одна комната, «гримерка». Около 25 квадратных метров с деревянными полами. Вещи кладутся на пол. Переодеться нужно, потому что сейчас 12 часов на людей будут сыпать блестки.
Звезды на съемки приезжают для записи конкретного номера. Каждый эпизод снимают около полутора часов. Это репетиция плюс «генеральная запись».
Филипп Киркоров приезжает больным и с плохим настроением. Но стоит включить камеры — профессионально достает улыбку и выполняет указания режиссера.
Николай Басков, напротив, всем видом показывает скуку и раздражение. Читая текст, вставляет туда мат,
Николай Валуев читает текст с суфлера только с пятого раза.
Игорь Верник стал кумиром собравшихся, предложив снимать сразу, без репетиций, потому что массовка устала.
Массовка и правда устала. Съемки заканчиваются после часа ночи. Снова на улице очередь — теперь за деньгами. Те, кто ушел до окончания съемок, денег не получают. Всем доплачивают по 200 рублей «на такси». Расходящаяся массовка вспоминает Верника, благодаря которому закончили «не после трех». Завтра, когда они придут снова, может так и не повезти.