Лимонад в кадре, улыбаемся и машем. Что происходит за сценой новогодних шоу

Источник: РИА "Новости"

В кадре: 31 декабря. Праздничный новогодний стол на федеральном телеканале. Оливье, селедка под шубой, шампанское. Филипп Киркоров поет с экрана: «Я на параде король…». Счастливые зрители смеются, обнимаются и подпевают.

За кадром: Конец ноября. 10:50 утра, воскресенье. 6 градусов ниже нуля, из-за ветра становится гораздо холоднее. У проходной «Мосфильма» множество людей. «Да ты меня задолбала уже! Можешь помолчать?!», «Алё, гараж! Двигаемся назад, кому сказала!», «Да заколебали, сколько раз можно повторять: когда вас запустят, не от меня зависит». Массовка ждет уже час, пока ей позволят войти в хоть как-то отапливаемый павильон.

Создание «новогодней картинки» длится минимум неделю. Съемки каждый день по 12−14 часов.

«Але, гараж, двигаемся назад», — такие реплики звучат для массовки каждый день. На самом деле до «Але, гараж» нужно еще дорасти.

Новость Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу

VIP-массовка и лимонад

Людей для массовки отбирают заранее, но по-разному. Одни в кадре будут «сидеть напротив сцены» в красивых костюмах, «обсуждая» номера артистов и поднимая бокалы с шампанским. Это массовка так называемых «вип-диванчиков». Чтобы претендовать на попадание в нее, нужно иметь телегеничную внешность и красивый костюм. Дамам — красивое платье. После этого специальному агенту, который занимается отбором массовки, отправляется заявка с фотографией. А уже он отбирает наиболее «новогодних». Попадание на «вип-диванчики» дает не только появление в кадре во время программы, но и «бонусы» во время съемок. К примеру, в павильон пропустят без очереди. Возможно, выпустят в туалет с площадки вне перерыва (но это не факт). В любом случае во время съемок будут вежливы и заботливы.

Правда, шампанского выпить все равно не удастся: массовке наливают в бокалы лимонад по цене 17 рублей за 1,5 литра. Платят при этом 1000 рублей за съемочный день.

На диванах, как правило, сидят те, кто уже не первый раз в массовке. Некоторые даже зарабатывают этим на жизнь. Диане 26 лет, она в массовке уже три года. Зарабатывать получается 40−50 тысяч рублей в месяц. Поскольку у нее уже есть опыт, актерские навыки и небольшая база контактов, она ходит на массовку не только на телевизионные развлекательные шоу, но и в фильмы, сериалы.

«Обычная массовка — максимум 1500 за съемочный день, а вот если снимают отдельный эпизод в фильме, где задействовано до 5 актеров, то это минимум 3000 рублей», — говорит Диана.

Лев Лещенко, Валерия и Иосиф Пригожин на съемках новогодней передачи | Источник: РИА "Новости"

«Народная» массовка

За VIP-массовкой всегда есть «основная» часть, которая создает наибольшее количество шума и производит впечатление многолюдности. Здесь платят 700 рублей за день съемок, но и попасть сюда гораздо проще. В основном это пенсионеры и люди среднего возраста. Молодежь есть, но немного. Порой это те, кто хочет попасть в «основную» массовку.

Галина и Владимир — пенсионеры из Ярославля. В объектив камеры новогоднего шоу они попали случайно: приехали в Москву на три дня погулять по городу и по музеям.

«Хотели пойти в театр, а сын предложил сюда. Здесь за то, что ты зритель еще и деньги платят», — говорит Владимир.

Но большинство участников массовки — люди опытные, ходят не первый раз и не первый год. Им и костюм строгий не нужен.

Правда, легкость попадания в эту массовку «компенсируется» отношением к ней. Как раз эти люди подолгу мерзнут, ожидая очереди, чтобы зайти в павильон. В случае возмущения могут напомнить: «Заболеешь — это не наша проблема, на твое место еще десять желающих найдется».

На всех — одна комната, «гримерка». Около 25 квадратных метров с деревянными полами. Вещи кладутся на пол. Переодеться нужно, потому что сейчас 12 часов на людей будут сыпать блестки.

Кубанский казачий хор на съемках новогодней программы | Источник: РИА "Новости"

Трудовые будни

Звезды на съемки приезжают для записи конкретного номера. Каждый эпизод снимают около полутора часов. Это репетиция плюс «генеральная запись».

И опытные «хлопальщики» знают, кто из артистов как себя будет вести. С массовкой они не общаются. Сфотографироваться тоже не получится: нельзя использовать телефон.

Филипп Киркоров приезжает больным и с плохим настроением. Но стоит включить камеры — профессионально достает улыбку и выполняет указания режиссера.

Николай Басков, напротив, всем видом показывает скуку и раздражение. Читая текст, вставляет туда мат, из-за чего все переснимают четырежды.

Николай Валуев читает текст с суфлера только с пятого раза.

Игорь Верник стал кумиром собравшихся, предложив снимать сразу, без репетиций, потому что массовка устала.