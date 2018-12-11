Российские космонавты впервые «вскроют» корабль на орбите

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев из экипажа Международной космической станции (МКС) во вторник совершат выход в открытый космос, сообщили в Роскосмосе. Главная задача шестичасового выхода — вскрытие противометеоритной защиты «Союза МС-09» и осмотр «дырки» в его бытовом отсеке снаружи.

Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для проведения работ на внешней поверхности станции. Расчетное время начала выхода в открытый космос — 19:03 мск, предварительное время завершения выхода — 01:34 мск 12 декабря. Роскосмос

Как рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, главная задача выхода — «инспекция отверстия на внешней поверхности бытового отсека корабля “Союз МС-09” с вскрытием теплоизоляции и панели противометеоритной защиты в районе определенного экипажем места негерметичности». Операция по вскрытию обшивки корабля в космосе будет проводиться впервые в истории космонавтики, добавил он.

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После этого Кононенко и Прокопьев осмотрят и сфотографируют отверстие в бытовом отсеке. Также они возьмут соскобы с поверхности отверстия, которые отправят на Землю 20 декабря на этом же корабле — «Союзе МС-09» — для дальнейшего исследования специалистами.

Для осмотра отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» Кононенко будет пристегнут к грузовому манипулятору «Стрела» (кран для перемещения грузов и космонавтов по внешней поверхности МКС), сообщал ранее сам космонавт. Он уточнил, что работы в открытом космосе будут выполняться за счет крепления на стреле российского производства. «Стрела» представляет собой телескопическую конструкцию и может вытягиваться на 15 м, что позволяет ей перемещать грузы по всей длине российского сегмента станции.

Если у космонавтов останется время, то они могут выполнить за бортом МКС еще две научные задачи. Кононенко и Прокопьев должны демонтировать оборудование эксперимента «Выносливость», в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы. Вторая задача — снять с модуля «Поиск» устройства, которые были размещены на внешней поверхности МКС для исследования в условиях жесткого космического излучения.

Состав поменялся

Кононенко прилетел на МКС 3 декабря, Прокопьев работает на станции с июня этого года.

Ранее этот выход в космос планировался на 15 ноября этого года и его должны были выполнять Прокопьев и космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, однако из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября Овчинин не прилетел на МКС. Выход в космос перенесли на 11 декабря.

Основную операцию по осмотру отверстия и вскрытие противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» будет выполнять Кононенко, Прокопьев будет его страховать. Кононенко прошел специальное обучение в РКК «Энергия» (предприятие-разработчик кораблей «Союз МС») для выполнения этой операции.

Отверстие в «Союзе»

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30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе»: воздух уходил через отверстие диаметром 3−4 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал ранее, что госкорпорация рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в «Союзе МС-09» его повреждение кем-то из членов экипажа МКС. Вероятность повреждения «Союза» в космосе он оценил как 50 на 50. Также рассматривается версия о повреждении корабля на Земле. В обоих случаях не исключаются как преднамеренные, так и случайные действия.

Впервые в истории

Представитель ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что операция по вскрытию противометеоритной защиты с пилотируемого корабля будет проводиться впервые в истории мировой космонавтики. «Когда летала американская Skylab (первая и единственная национальная орбитальная станция США, запущена в 1973 году, сошла с орбиты в 1979 году — прим. ТАСС), у них при старте сорвало противометеоритный экран, и во время выхода в космос астронавты ставили новый экран и срезали остатки старого. А вот чтобы вырезать отверстие в экране — такого вообще не было никогда», — сказал собеседник агентства.

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Он также отметил, что наличие отверстия в «Союзе МС-09» никак не помешает Прокопьеву, астронавтам NASA и Европейского космического агентства Серене Ауньон и Александеру Герсту вернуться на этом корабле на Землю. «Отверстие находится в бытовом отсеке, который “отстреливается” при возвращении на Землю еще до входа в плотные слои атмосферы, то есть, экипаж будет возвращаться в спускаемом аппарате», — добавил источник.