Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Кому придется раскошелиться на ОСАГО
Дочь Орбакайте спрятала письмо к Деду Морозу от родителей
Экс-участница «Дома 2» пытается попасть в группу Serebro
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
«Голос»: подопечная Шнурова сорвала овации, перепев хит Бузовой
Экс-участница «Дома 2» пытается попасть в группу Serebro
Русские форварды захватили Америку. Кучеров — второй бомбардир
17-летний вундеркинд из России приехал в Канаду и рвет всех
Шоу, которое раньше смотрели все, стало никому не нужно
Смешные надписи на русском, найденные в кино США
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
Крутые автомобили, которыми можно владеть 1 минуту
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
История переделки типового дома в Бутово (фото)
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
12:56 (мск), источник: ТАСС

Российские космонавты впервые «вскроют» корабль на орбите

Главной задачей шестичасового выхода в космос является осмотр «дырки» в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев из экипажа Международной космической станции (МКС) во вторник совершат выход в открытый космос, сообщили в Роскосмосе. Главная задача шестичасового выхода — вскрытие противометеоритной защиты «Союза МС-09» и осмотр «дырки» в его бытовом отсеке снаружи.

Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для проведения работ на внешней поверхности станции. Расчетное время начала выхода в открытый космос — 19:03 мск, предварительное время завершения выхода — 01:34 мск 12 декабря.
Роскосмос

Как рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, главная задача выхода — «инспекция отверстия на внешней поверхности бытового отсека корабля “Союз МС-09” с вскрытием теплоизоляции и панели противометеоритной защиты в районе определенного экипажем места негерметичности». Операция по вскрытию обшивки корабля в космосе будет проводиться впервые в истории космонавтики, добавил он.

Новость
На космодроме Восточный нашли критические дефекты

После этого Кононенко и Прокопьев осмотрят и сфотографируют отверстие в бытовом отсеке. Также они возьмут соскобы с поверхности отверстия, которые отправят на Землю 20 декабря на этом же корабле — «Союзе МС-09» — для дальнейшего исследования специалистами.

Для осмотра отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» Кононенко будет пристегнут к грузовому манипулятору «Стрела» (кран для перемещения грузов и космонавтов по внешней поверхности МКС), сообщал ранее сам космонавт. Он уточнил, что работы в открытом космосе будут выполняться за счет крепления на стреле российского производства. «Стрела» представляет собой телескопическую конструкцию и может вытягиваться на 15 м, что позволяет ей перемещать грузы по всей длине российского сегмента станции.

Если у космонавтов останется время, то они могут выполнить за бортом МКС еще две научные задачи. Кононенко и Прокопьев должны демонтировать оборудование эксперимента «Выносливость», в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы. Вторая задача — снять с модуля «Поиск» устройства, которые были размещены на внешней поверхности МКС для исследования в условиях жесткого космического излучения.

Состав поменялся

Кононенко прилетел на МКС 3 декабря, Прокопьев работает на станции с июня этого года.

Ранее этот выход в космос планировался на 15 ноября этого года и его должны были выполнять Прокопьев и космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, однако из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября Овчинин не прилетел на МКС. Выход в космос перенесли на 11 декабря.

Основную операцию по осмотру отверстия и вскрытие противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» будет выполнять Кононенко, Прокопьев будет его страховать. Кононенко прошел специальное обучение в РКК «Энергия» (предприятие-разработчик кораблей «Союз МС») для выполнения этой операции.

Отверстие в «Союзе»

Новость
Ступень ракеты не так подняли

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе»: воздух уходил через отверстие диаметром 3−4 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал ранее, что госкорпорация рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в «Союзе МС-09» его повреждение кем-то из членов экипажа МКС. Вероятность повреждения «Союза» в космосе он оценил как 50 на 50. Также рассматривается версия о повреждении корабля на Земле. В обоих случаях не исключаются как преднамеренные, так и случайные действия.

Впервые в истории

Представитель ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что операция по вскрытию противометеоритной защиты с пилотируемого корабля будет проводиться впервые в истории мировой космонавтики. «Когда летала американская Skylab (первая и единственная национальная орбитальная станция США, запущена в 1973 году, сошла с орбиты в 1979 году — прим. ТАСС), у них при старте сорвало противометеоритный экран, и во время выхода в космос астронавты ставили новый экран и срезали остатки старого. А вот чтобы вырезать отверстие в экране — такого вообще не было никогда», — сказал собеседник агентства.

Новость
Россиянин из космоса пофлиртовал с дочерью Трампа

Он также отметил, что наличие отверстия в «Союзе МС-09» никак не помешает Прокопьеву, астронавтам NASA и Европейского космического агентства Серене Ауньон и Александеру Герсту вернуться на этом корабле на Землю. «Отверстие находится в бытовом отсеке, который “отстреливается” при возвращении на Землю еще до входа в плотные слои атмосферы, то есть, экипаж будет возвращаться в спускаемом аппарате», — добавил источник.

Возвращение Прокопьева, Ауньон и Герста с МКС на Землю на корабле «Союз МС-09» планируется на 20 декабря. До марта 2019 года на МКС останутся работать Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. На 1 марта 2019 года на МКС отправится новый экипаж: Овчинин, Хейг и еще один астронавт NASA Кристина Кох.

Следите за развитием темы «Утечка воздуха на МКС. Версии.»
 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Турция начала сооружение военно-морской базы на Черном море
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Директор Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей
Госдума повысила МРОТ в 2019 году
Как подготовиться к Новому году, чтобы не потратить лишних денег
Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств
Спорт
«Спартак» и трансферы: ключевые фигуры Вариант в Бразилии с арендой Луиза Адриану в «Интернасионале» выглядит странным
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
ГАЗ наладит сборку «маленького» турбодизеля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа ГАЗ и Правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Ипотеку для селян задумали сделать вдвое дешевле
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Названы главные страхи арендаторов жилья
Дети
Девочкам запретили носить колготки в школе Мать японской школьницы рассказала о странном запрете, с которым ее дочь столкнулась на занятиях с наступлением холодов. 
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь