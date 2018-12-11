Российские космонавты впервые «вскроют» корабль на орбите
Главной задачей шестичасового выхода в космос является осмотр «дырки» в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Главной задачей шестичасового выхода в космос является осмотр «дырки» в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев из экипажа Международной космической станции (МКС) во вторник совершат выход в открытый космос, сообщили в Роскосмосе. Главная задача шестичасового выхода — вскрытие противометеоритной защиты «Союза МС-09» и осмотр «дырки» в его бытовом отсеке снаружи.
Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для проведения работ на внешней поверхности станции. Расчетное время начала выхода в открытый космос — 19:03 мск, предварительное время завершения выхода — 01:34 мск 12 декабря.
Как рассказал ТАСС источник в
После этого Кононенко и Прокопьев осмотрят и сфотографируют отверстие в бытовом отсеке. Также они возьмут соскобы с поверхности отверстия, которые отправят на Землю 20 декабря на этом же корабле — «Союзе МС-09» — для дальнейшего исследования специалистами.
Для осмотра отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» Кононенко будет пристегнут к грузовому манипулятору «Стрела» (кран для перемещения грузов и космонавтов по внешней поверхности МКС), сообщал ранее сам космонавт. Он уточнил, что работы в открытом космосе будут выполняться за счет крепления на стреле российского производства. «Стрела» представляет собой телескопическую конструкцию и может вытягиваться на 15 м, что позволяет ей перемещать грузы по всей длине российского сегмента станции.
Если у космонавтов останется время, то они могут выполнить за бортом МКС еще две научные задачи. Кононенко и Прокопьев должны демонтировать оборудование эксперимента «Выносливость», в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы. Вторая задача — снять с модуля «Поиск» устройства, которые были размещены на внешней поверхности МКС для исследования в условиях жесткого космического излучения.
Кононенко прилетел на МКС 3 декабря, Прокопьев работает на станции с июня этого года.
Основную операцию по осмотру отверстия и вскрытие противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» будет выполнять Кононенко, Прокопьев будет его страховать. Кононенко прошел специальное обучение в РКК «Энергия» (предприятие-разработчик кораблей «Союз МС») для выполнения этой операции.
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Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал ранее, что госкорпорация рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в «Союзе МС-09» его повреждение
Представитель
Он также отметил, что наличие отверстия в «Союзе МС-09» никак не помешает Прокопьеву, астронавтам NASA и Европейского космического агентства Серене Ауньон и Александеру Герсту вернуться на этом корабле на Землю. «Отверстие находится в бытовом отсеке, который “отстреливается” при возвращении на Землю еще до входа в плотные слои атмосферы, то есть, экипаж будет возвращаться в спускаемом аппарате», — добавил источник.
Возвращение Прокопьева, Ауньон и Герста с МКС на Землю на корабле «Союз МС-09» планируется на 20 декабря. До марта 2019 года на МКС останутся работать Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид