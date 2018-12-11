Предпринимателей стали чаще судить за отмывание денег
Количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19%. Об этом говорят данные МВД, с которыми ознакомились «Известия».
Количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19%. Об этом говорят данные МВД, с которыми ознакомились «Известия».
Количество преступлений в сфере экономической деятельности в России за
В эту категорию входят прежде всего нарушения Уголовного кодекса, связанные с незаконным ведением бизнеса, использованием поддельных ценных бумаг, отмыванием доходов.
По словам