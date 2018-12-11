Предпринимателей стали чаще судить за отмывание денег

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Количество преступлений в сфере экономической деятельности в России за январь-октябрь 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017 года, выросло на 19,3% до 34,12 тыс. случаев.

В эту категорию входят прежде всего нарушения Уголовного кодекса, связанные с незаконным ведением бизнеса, использованием поддельных ценных бумаг, отмыванием доходов.