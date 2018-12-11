Автошколы наработали на пересдачу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Качество подготовки водителей за последние годы серьезно ухудшилось, заявили в ГИБДД. Уже разрабатывается механизм, исключающий возможность для автошкол натаскивать учеников на сдачу экзаменов. За образовательными организациями будет усилен постлицензионный контроль, а для мотоциклистов, возможно, введут экзамен в городе. Проблемой низкого качества образования водителей, по данным «Ъ», уже озаботились в Белом доме — ожидается ряд поручений по данной теме.

Ситуацию с подготовкой будущих водителей в автошколах описал начальник отделения экзаменационной работы ГИБДД России Николай Гиляков, выступая на семинаре по безопасности движения. По его словам, с 2015 года качество обучения снизилось: доля сдающих экзамен по теории с первого раза сократилась с 53% до 41%, площадку — с 59% до 44%. Число граждан, получивших по итогам экзаменов права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн.

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Вопрос качества образования и более тщательного контроля автошкол, по данным «Ъ», обсуждался на недавно прошедшем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Не исключено, что по итогам Белый дом даст поручения органам власти по этой теме.

У ГИБДД уже готов план улучшения качества подготовки водителей. В частности, существует проект постановления правительства о введении единого объединенного экзамена вместо «площадки» и «города» («Ъ» о нем неоднократно рассказывал). Документ проходит согласования с Минпросвещения и Минтрансом. Николай Гиляков вчера раскрыл дополнительные подробности. Сегодня подразделения обязаны публиковать подробное описание учебного маршрута, где будет проводиться экзамен в городе, — это правило введено в 2014 году по требованию Минэкономики.

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По словам господина Гилякова, это позволяет автошколам «натаскивать» учеников на проезд конкретных перекрестков и улиц, хотя граждане должны быть готовы к любой дорожной ситуации. В ГИБДД хотят, чтобы экзаменатор выбирал, где проверять навыки водителя, ориентируясь лишь на примерный список улиц или перечень улиц, где, наоборот, экзамены нельзя проводить.

Также ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами. Сейчас инспекторы проверяют материально-учебную базу (площадки не менее 0.24 га, учебные классы и т. д. ) и выдают заключения, без которых автошколы не могут работать. Но затем некоторые фирмы, стремясь сэкономить, избавляются от дорогостоящей материальной базы, прекращая договор аренды площадок и продолжая обучение во дворах или на площадках меньшего размера.

В Госавтоинспекции могут лишь пожаловаться в Рособрнадзор, но какого-либо результата это обычно не приносит. Ведомство хочет проводить собственные постлицензионные проверки, прекращая по их итогам действие выданных заключений: Минпросвещения и Рособрнадзор идею уже поддержали.

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В ГИБДД рассказали и о некоторых новых планах. Так, сегодня будущие мотоциклисты учатся и экзаменуются на площадке, в город им выезжать запрещено. Идея снять этот запрет «давно прорабатывается», отметил Николай Гиляков, но пока решено отложить реформу на один-два года: ученика на автомобиле страхует инструктор, для этого в авто есть дублирующие педали, а мотоциклист выезжает на дорогу один, непонятно, как ему взаимодействовать с экзаменатором. Чтобы внедрить нововведение, нужно будет менять несколько законов и ПДД, заметил господин Гиляков.

Глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников говорит, что за рубежом навыки мотоциклистов в городе давно проверяются: экзаменатор едет рядом с экзаменуемым, в шлем встроена рация, через которую гражданин получает команды. На Западе даже разработан учебный мотоцикл с дублирующим управлением (экзаменатор едет сзади, у него собственный руль), рассказал он «Ъ». Директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников считает, что на проработку вопроса о новых экзаменах для мотоциклистов достаточно трех-четырех месяцев.

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Комментируя низкое качество обучения, президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева говорит, что на фоне кризиса увеличилось число автошкол, незаконно обучающих по заниженным ценам и по сокращенным программам.

Дополнительные проверки автошкол на качество обучения не повлияют, считает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева: «Лучше придумать механизм, позволяющий направлять водителей доучиваться». Напомним, ранее ГИБДД предлагала ввести госпошлину за каждую попытку экзамена (сейчас число попыток не ограничено), но идею заблокировал Минфин.