Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секрет сохранения должности скандальной чиновницы раскрыт
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
«Голос»: подопечная Шнурова сорвала овации, перепев хит Бузовой
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Вдова Гайдая ответила на слова Варлей о домогательствах режиссера
У Армена Джигарханяна отобрали телефон - причина
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
Крутые автомобили, которыми можно владеть 1 минуту
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Названы главные страхи арендаторов жилья
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
08:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Автошколы наработали на пересдачу

ГИБДД жалуется на плохую подготовку водителей.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Качество подготовки водителей за последние годы серьезно ухудшилось, заявили в ГИБДД. Уже разрабатывается механизм, исключающий возможность для автошкол натаскивать учеников на сдачу экзаменов. За образовательными организациями будет усилен постлицензионный контроль, а для мотоциклистов, возможно, введут экзамен в городе. Проблемой низкого качества образования водителей, по данным «Ъ», уже озаботились в Белом доме — ожидается ряд поручений по данной теме.

Ситуацию с подготовкой будущих водителей в автошколах описал начальник отделения экзаменационной работы ГИБДД России Николай Гиляков, выступая на семинаре по безопасности движения. По его словам, с 2015 года качество обучения снизилось: доля сдающих экзамен по теории с первого раза сократилась с 53% до 41%, площадку — с 59% до 44%. Число граждан, получивших по итогам экзаменов права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн.

Читайте также
В ГИБДД объяснили перенос введения новых номеров необоснованными расходами

Вопрос качества образования и более тщательного контроля автошкол, по данным «Ъ», обсуждался на недавно прошедшем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Не исключено, что по итогам Белый дом даст поручения органам власти по этой теме.

У ГИБДД уже готов план улучшения качества подготовки водителей. В частности, существует проект постановления правительства о введении единого объединенного экзамена вместо «площадки» и «города» («Ъ» о нем неоднократно рассказывал). Документ проходит согласования с Минпросвещения и Минтрансом. Николай Гиляков вчера раскрыл дополнительные подробности. Сегодня подразделения обязаны публиковать подробное описание учебного маршрута, где будет проводиться экзамен в городе, — это правило введено в 2014 году по требованию Минэкономики.

Читайте также
ГИБДД хочет упростить оплату мелких штрафов

По словам господина Гилякова, это позволяет автошколам «натаскивать» учеников на проезд конкретных перекрестков и улиц, хотя граждане должны быть готовы к любой дорожной ситуации. В ГИБДД хотят, чтобы экзаменатор выбирал, где проверять навыки водителя, ориентируясь лишь на примерный список улиц или перечень улиц, где, наоборот, экзамены нельзя проводить.

Также ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами. Сейчас инспекторы проверяют материально-учебную базу (площадки не менее 0.24 га, учебные классы и т. д.) и выдают заключения, без которых автошколы не могут работать. Но затем некоторые фирмы, стремясь сэкономить, избавляются от дорогостоящей материальной базы, прекращая договор аренды площадок и продолжая обучение во дворах или на площадках меньшего размера.

В Госавтоинспекции могут лишь пожаловаться в Рособрнадзор, но какого-либо результата это обычно не приносит. Ведомство хочет проводить собственные постлицензионные проверки, прекращая по их итогам действие выданных заключений: Минпросвещения и Рособрнадзор идею уже поддержали.

Читайте также
У ГИБДД с почтой разговор короткий

В ГИБДД рассказали и о некоторых новых планах. Так, сегодня будущие мотоциклисты учатся и экзаменуются на площадке, в город им выезжать запрещено. Идея снять этот запрет «давно прорабатывается», отметил Николай Гиляков, но пока решено отложить реформу на один-два года: ученика на автомобиле страхует инструктор, для этого в авто есть дублирующие педали, а мотоциклист выезжает на дорогу один, непонятно, как ему взаимодействовать с экзаменатором. Чтобы внедрить нововведение, нужно будет менять несколько законов и ПДД, заметил господин Гиляков.

Глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников говорит, что за рубежом навыки мотоциклистов в городе давно проверяются: экзаменатор едет рядом с экзаменуемым, в шлем встроена рация, через которую гражданин получает команды. На Западе даже разработан учебный мотоцикл с дублирующим управлением (экзаменатор едет сзади, у него собственный руль), рассказал он «Ъ». Директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников считает, что на проработку вопроса о новых экзаменах для мотоциклистов достаточно трех-четырех месяцев.

Читайте также
Штрафами ГИБДД займется искусственный интеллект

Комментируя низкое качество обучения, президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева говорит, что на фоне кризиса увеличилось число автошкол, незаконно обучающих по заниженным ценам и по сокращенным программам.

Дополнительные проверки автошкол на качество обучения не повлияют, считает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева: «Лучше придумать механизм, позволяющий направлять водителей доучиваться». Напомним, ранее ГИБДД предлагала ввести госпошлину за каждую попытку экзамена (сейчас число попыток не ограничено), но идею заблокировал Минфин.

Иван Буранов

Ученикам автошкол разрешат ездить со скоростью в 110 км/ч
Во время загрузки произошла ошибка.
1 декабря© Ньюстюб
 Россия и США нашли выход из кризиса
Экономисты ЦБ признались в мошенничестве
Новые счетчики на газ обойдутся россиянам в 130 млрд рублей
Врачи и учителя ответили на инициативу по запрету подарков
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение
Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств
СМИ: у «новой Васильевой» из Минобороны нашли обнальщика
Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока
Как на Аляске граждане получают долю от продажи нефти?
Спорт
«Локомотиву» нужна победа над «Шальке» и потеря очков соперника Победа «Локомотива» не будет иметь значения, если «Галатасарай» дома добьется успеха в матче с лидером группы D «Порту»
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
ГАЗ наладит сборку «маленького» турбодизеля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа ГАЗ и Правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Кино
«Голос»: подопечная Шнурова сорвала овации, перепев хит Бузовой Рушана Валиева исполнила песню «Мало половин»
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Ипотеку для селян задумали сделать вдвое дешевле
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Названы главные страхи арендаторов жилья
Дети
Девочкам запретили носить колготки в школе Мать японской школьницы рассказала о странном запрете, с которым ее дочь столкнулась на занятиях с наступлением холодов. 
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь