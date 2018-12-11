«Просвещение» исправило учебник, где говорится о захвате Россией у Китая Амурской области

Ранее местные СМИ сообщали, что один из жителей Благовещенска возмутился формулировками учебника по истории, по которому учится его ребенок в гимназии № 1.

В частности, там говорится, что в XIX веке Россия захватила Амурскую область.

«Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую “опиумную войну” 1857−1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова. Однако именно с помощью англо-французских войск удалось подавить восстание тайпинов», — говорится в тексте учебника.

«При доработке в учебник Медякова А. С., Бовыкина Д. Ю. “История. Новое время. Конец XVIII — XIX вв.” для 8 класса уже была внесена правка относительно фразы, вызвавшей резонанс. В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», — сообщили в издательстве.

Новость Патриотические испытания

Сейчас фраза о захвате Россией у Китая территории Амурской области в обновленном учебнике отсутствует: «Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую “опиумную войну” 1857−1860 гг. и получили доступ к внутренней торговле Китая. Франция захватила часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова. Однако именно с помощью англо- французских войск удалось подавить восстание тайпинов».

В «Просвещении» уточнили, что учебник с указанной фразой был в предыдущем федеральном перечне, который, однако, действует и сейчас. При подаче в новый федеральный перечень учебники были проверены, при необходимости в них внесли коррективы. «С начала января мы запускаем акцию по оперативному сбору комментариев и замечаний, касающихся учебников и других продуктов группы компаний “Просвещение”. Прямая коммуникация с учителями, школьниками и их родителями поможет сделать их еще более качественными и современными», — пояснили в издательстве.

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Реакция властей

При этом, как считают в министерстве образования и науки Амурской области, гимназия № 1 Благовещенска не нарушила закон, используя данный учебник по истории для учащихся 8 класса. «Учебник состоит в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, таким образом, образовательная организация ничего не нарушила, использовав его в работе… Дополнительно вопрос проработан педагогическим сообществом Амурского областного института развития образования. По итогам формируются рекомендации, которые будут направлены в Министерство просвещения РФ», — сообщили ТАСС в министерстве.

Мнение научного сообщества

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что подобная трактовка исторических событий в учебнике представляется неуместной.

В 1858—1860 годах была серия договоров: Айгунский (заключенный в 1858 году, установивший границу по реке Амур, — прим. ТАСС), Тяньцзиньский договор, Пекинский договор. Последний заключался в следующих обстоятельствах: во время Второй Опиумной войны (1856−1860) русский дипломат Николай Игнатьев выступил посредником между Китаем и Западными державами — Англией и Францией, — ему удалось достичь соглашения о том, что европейцы не будут штурмовать Пекин. Игорь Лукоянов сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН