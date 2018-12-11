Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секрет сохранения должности скандальной чиновницы раскрыт
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
Квашеная и не только: гид по капусте
Дело экс-министра Улюкаева приняло новый оборот
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Изнасилование в Уфе: дело завели из-за отца-военного - СМИ
15-летняя чемпионка РФ погибла из-за телефона
«Локомотиву» нужна победа над «Шальке» и потеря очков соперника
Будущее Нурмагомедова в UFC осталось под вопросом
Стало известно о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора РФ
15-летняя чемпионка погибла, уронив телефон в воду
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
Крутые автомобили, которыми можно владеть 1 минуту
Дело экс-министра Улюкаева приняло новый оборот
25% врачей РФ признались: приказывали обманывать
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
18Погромы в Париже
10:38 (мск), источник: ТАСС

«Просвещение» исправило учебник, где говорится о захвате Россией у Китая Амурской области

ТАСС, 11 декабря. Издательство «Просвещение» внесло правку в учебник по истории для учащихся восьмого класса, содержание которого вызвало споры в Амурской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

Наверх

Ранее местные СМИ сообщали, что один из жителей Благовещенска возмутился формулировками учебника по истории, по которому учится его ребенок в гимназии № 1.

В частности, там говорится, что в XIX веке Россия захватила Амурскую область.

«Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую “опиумную войну” 1857−1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова. Однако именно с помощью англо-французских войск удалось подавить восстание тайпинов», — говорится в тексте учебника.

«При доработке в учебник Медякова А. С., Бовыкина Д. Ю. “История. Новое время. Конец XVIII — XIX вв.” для 8 класса уже была внесена правка относительно фразы, вызвавшей резонанс. В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», — сообщили в издательстве.

Новость
Патриотические испытания

Сейчас фраза о захвате Россией у Китая территории Амурской области в обновленном учебнике отсутствует: «Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую “опиумную войну” 1857−1860 гг. и получили доступ к внутренней торговле Китая. Франция захватила часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова. Однако именно с помощью англо- французских войск удалось подавить восстание тайпинов».

В «Просвещении» уточнили, что учебник с указанной фразой был в предыдущем федеральном перечне, который, однако, действует и сейчас. При подаче в новый федеральный перечень учебники были проверены, при необходимости в них внесли коррективы. «С начала января мы запускаем акцию по оперативному сбору комментариев и замечаний, касающихся учебников и других продуктов группы компаний “Просвещение”. Прямая коммуникация с учителями, школьниками и их родителями поможет сделать их еще более качественными и современными», — пояснили в издательстве.

Читайте также
Земля за краем Земли: как Сахалин стал российским

Реакция властей

При этом, как считают в министерстве образования и науки Амурской области, гимназия № 1 Благовещенска не нарушила закон, используя данный учебник по истории для учащихся 8 класса. «Учебник состоит в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, таким образом, образовательная организация ничего не нарушила, использовав его в работе… Дополнительно вопрос проработан педагогическим сообществом Амурского областного института развития образования. По итогам формируются рекомендации, которые будут направлены в Министерство просвещения РФ», — сообщили ТАСС в министерстве.

Мнение научного сообщества

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что подобная трактовка исторических событий в учебнике представляется неуместной.

В 1858—1860 годах была серия договоров: Айгунский (заключенный в 1858 году, установивший границу по реке Амур, — прим. ТАСС), Тяньцзиньский договор, Пекинский договор. Последний заключался в следующих обстоятельствах: во время Второй Опиумной войны (1856−1860) русский дипломат Николай Игнатьев выступил посредником между Китаем и Западными державами — Англией и Францией, — ему удалось достичь соглашения о том, что европейцы не будут штурмовать Пекин.
Игорь Лукоянов
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Как считает декан факультета исторических и политических наук Томского госуниверситета, кандидат исторических наук Евгений Луков, необходима профессиональная экспертиза учебников по истории, которые вызывают даже малейшие сомнения. «Все зависит от исторического контекста, применяемой теории, подхода. В любом случае, нужна экспертиза ученых, которые этой тематикой занимаются профессионально, пишут научные работы на данную тему. Только в этом случае историческая экспертиза будет качественной», — сказал он.

 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Новые счетчики на газ обойдутся россиянам в 130 млрд рублей
Названа самая прослушиваемая песня XX века
СБУ выпустила брошюры об «опасности» УПЦ
Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «растратой госсредств»
Улыбаемся и машем: что происходит за сценой новогодних телешоу
Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств
Спорт
«Локомотиву» нужна победа над «Шальке» и потеря очков соперника Победа «Локомотива» не будет иметь значения, если «Галатасарай» дома добьется успеха в матче с лидером группы D «Порту»
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
ГАЗ наладит сборку «маленького» турбодизеля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа ГАЗ и Правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Кино
«Голос»: подопечная Шнурова сорвала овации, перепев хит Бузовой Рушана Валиева исполнила песню «Мало половин»
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Дети
Девочкам запретили носить колготки в школе Мать японской школьницы рассказала о странном запрете, с которым ее дочь столкнулась на занятиях с наступлением холодов. 
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь