Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

В этом регионе о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей. На втором месте оказалась Кабардино-Балкария (28,5 процента жителей), третье место делят Чувашская республика и Тыва (по 25 процентов).

По данным статистического ведомства, наименьшую озабоченность с оплатой услуг ЖКХ высказали жители Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, Севастополя и Камчатского края. Здесь доля семей, для которых оплата коммунальных услуг вызывает затруднения, составляет менее одного процента.

Уточняется, что наибольшие проблемы с оплатой имеют многодетные, неполные или молодые семьи.

10 декабря стало известно, что самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. Ее средний размер на 1 июня составил 25 173 рубля. На втором месте — пенсии в Ненецком автономном округе (22 050 рублей), на третьем — в Магаданской области (21 508 рублей).

Средняя пенсия по стране составила 14 144 рубля. Меньше этого показателя оказались выплаты в 46 регионах, а самые низкие пенсии — в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей).