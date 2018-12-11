Названа самая прослушиваемая песня XX века

«“Богемская рапсодия” Queen официально стала самой прослушиваемой композицией XX века на стриминговых сервисах, переступив отметку в 1,5 млрд прослушиваний», — говорится в сообщении.

Как отмечает Variety, немаловажную роль в этом сыграл одноименный фильм.

Песня Bohemian Rhapsody, написанная лидером Queen Фредди Меркьюри, впервые была выпущена в виде сингла в 1975 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fJ9rUzIMcZQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.