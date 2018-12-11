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09:20 (мск), источник: RNS

Названа самая прослушиваемая песня XX века

Самой прослушиваемой композицией XX века на стриминговых сервисах оказалась «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) в исполнении группы Queen, сообщается в Twitter Universal Music Group.

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«“Богемская рапсодия” Queen официально стала самой прослушиваемой композицией XX века на стриминговых сервисах, переступив отметку в 1,5 млрд прослушиваний», — говорится в сообщении.

Как отмечает Variety, немаловажную роль в этом сыграл одноименный фильм.

Песня Bohemian Rhapsody, написанная лидером Queen Фредди Меркьюри, впервые была выпущена в виде сингла в 1975 году.

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