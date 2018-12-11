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10:16 (мск), источник: RTVi

Ксения Собчак ушла с поста главного редактора LʼOfficiel

Журналистка и политик Ксения Собчак объявила, что уходит с поста главного редактора модного журнала L’Officiel. Октябрьский номер станет последним, который вышел под ее руководством. Об этом 11 декабря в инстаграме написала сама Собчак.

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Источник: Reuters

«За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек <…> Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной», — написала Собчак.

Она назвала свою работу в компании «невероятным опытом» и выразила надежду, что ее dreamteam («команда мечты») снова соберется, чтобы делать «самый интеллигентный глянец в стране». Причины ухода Собчак не объяснила.

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Журналистка занимала пост главного редактора L’Officiel с 2014 года после ухода Эвелины Хромченко. В октябре 2017 года Собчак взяла перерыв из-за того, что баллотировалась в президенты России. Снова на пост главного редактора L’Officiel она вернулась в июне 2018 года.

L’Officiel — французский модный журнал. Первый номер вышел в Париже в 1921 году. Основное издание ориентировано на женщин, но во Франции также выходит L’Officiel Hommes для мужчин. Сейчас журнал издается больше, чем в 30 странах мира. В России он выходит с 1998 года и входит в ACMG Group.

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