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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Госдума повысила МРОТ в 2019 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.

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Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 23 октября. Поправку к законопроекту, которую ко второму чтению внесли депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев, предлагающую повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей, Госдума отклонила.

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