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11:35 (мск), источник: ТАСС

Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Отмечается, что с этим документом работавший тогда в дрезденском подразделении КГБ Путин мог проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР.

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Источник: РИА "Новости"

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild. По данным издания, документ якобы хранился в актах отдела «Кадры и квалификация» бывшего районного управления Штази в Дрездене.

Как отмечается в опубликованном во вторник материале издания, удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано и продлевалось каждый квартал вплоть до конца 1989 года.

По словам руководителя дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрада Фельбера, с этим документом работавший тогда в дрезденском подразделении КГБ Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу.
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Он также предположил, что наличие удостоверения могло облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.

Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела.

О своей работе в Германии Путин говорил и публично. Так, в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», показанном в начале 2018 года, он рассказывал о событиях конца 1989 года, когда в ГДР протестующие штурмом взяли здание Штази, а затем хотели попасть в здание КГБ, чтобы получить архивы. В тот момент Путин выступил в качестве переговорщика и не допустил, чтобы протестующие попали в представительство советской спецслужбы.

Читайте также: Кремль прокомментировал сообщение Bild о найденном удостоверении Штази на имя Путина

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