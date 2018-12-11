Художник создает реалистичные миниатюры домов из металлолома и мусора
За каждой его работой стоит печальная история.
За каждой его работой стоит печальная история.
Сирийский художник и архитектор Мохамад Хафез, который уже долгое время живет и работает в США, создает удивительные миниатюрные миры, в которых точно передает атмосферу и интерьер домов и квартир, а также пространства за их пределами.
Все материалы для своих работ Хафез находит на улицах и в пунктах по сбору металлолома, иногда
Пожалуй, самая впечатляющая серия его работ называется UNPACKED: Refugee Baggage («Распаковано: багаж беженца»). Она представляет собой открытые чемоданы, внутрь которых «встроены» миниатюрные и очень реалистичные дома, крошечные машины, растения и предметы интерьера. Они напоминают о трудных поездках, которые вынуждены совершать люди, спасаясь от войны и оставляя свои дома.
Все работы Хафеза связаны с аудиозаписями беженцев из Афганистана, Конго, Сирии, Ирака и Судана. Истории записывает друг Хафеза Адмед Бадр — иракский беженец и ученик Уэслианского университета.
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