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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Нейрофизиологи проверили, есть ли у человека свобода воли

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые проверили знаменитый парадокс Буриданова осла на практике, проследив за тем, как работает мозг человека в тот момент, когда он пытается выбрать одну из двух одинаково интересных альтернатив. Их выводы были представлены в Journal of Neuroscience.

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Источник: kaboompics/СС0
Большинство теорий принятия решений построены на базе того, что у нас есть некий набор постоянных предпочтений, на базе которых мы обычно выбираем лучший вариант. Они не могут объяснить те ситуации, в которых все варианты одинаково хороши. Мы выяснили, как работает мозг в подобных ситуациях и как меняются предпочтения человека.

Философы и ученые уже много тысячелетий интересуется тем, как человек принимает решения и совершает выбор в различных ситуациях, в которых нет очевидно выигрышных и проигрышных вариантов действий. Подобное знание критически важно не только для создания идеальных стратегий поведения для политиков и бизнесменов, но и для понимания корней формирования наркозависимости и других негативных форм поведения.

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Дискуссии на эту тему, как подметил еще в 14 веке известный французский философ Жан Буридан, часто сводятся к простому вопросу — есть ли у человека свобода воли? На этот вопрос у ученых пока нет однозначных ответов, однако в последние годы они нашли множество свидетельств того, что «архитектура» мозга очень сильно влияет на склонность людей к риску, алкоголизму, ожирению и импульсивному поведению.

Катарина Воигт (Katharina Voigt) из университета Мельбурна (Австралия) и ее коллеги сделали большой шаг к решению этой проблемы, организовав первую полноценную проверку знаменитой притчи о Буридановом осле.

В роли этого животного, совершающего мучительный выбор между двумя охапками сена или двумя лужайками травы, выступали два десятка добровольцев, не подозревавших о реальной сути эксперимента. Они считали, что они помогают ученым изучать то, как вкусовые центры мозга реагируют на различные типы чипсов и других закусок.

Предварительно попросив их не есть перед началом опытов, нейрофизиологи предложили своим подопечным рассказать, как много денег они были готовы заплатить за каждый из нескольких десятков видов чипсов и напитков, которые они им предлагали.

После того, как добровольцы завершали эти оценки, компьютер собирал несколько сотен пар из этих продуктов, один из которых должны были выбрать участники опытов. По задумке исследователей, часть из них была подобрана таким образом, что они имели совершенно одинаковую или близкую стоимость, что имитировало дилемму осла из притчи.

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Каждый раз, когда появлялась такая «пара Буридана», ученые включали магнитно-резонансный томограф и наблюдали за изменениями в работе их мозга. Аналогичные наблюдения они проводили в концовке эксперимента, когда Воигт и ее коллеги показывали фотографии всех чипсов и просили добровольцев рассказать, что и почему они выбрали.

Сравнение этих замеров привело к очень интересным результатам. К примеру, ученые обнаружили, что люди крайне плохо запоминали свой выбор, и правильно вспоминали его лишь в 30% случаев, а еще в 20% случаев они случайно угадывали его.

С другой стороны, наблюдения за работой, как выразились ученые, «монетарных центров» мозга показывают, что позиции добровольцев менялись прямо во время совершения выбора. Что самое важное, эти изменения сохранялись во второй части эксперимента.

Это свидетельствует о том, что «постоянные» предпочтения людей могут меняться под воздействием внешних факторов. Иначе говоря, на самом деле они имеют временный, а не неизменный характер, как считалось ранее.

Дальнейшее изучение этих цепочек нейронов в префронтальной коре и полосатом теле, как надеются ученые, поможет понять, как именно происходит подобная перемена мнений, и еще больше подтвердят, что «врожденные» предпочтения не на 100% управляют поведением человека.

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