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12:22 (мск), источник: Популярная механика

На астероиде Бенну нашли следы воды

Зонд OSIRIS-REx, недавно прибывший к Бенну, уже успел помочь астрономам обнаружить на астероиде следы воды.

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Источник: NASA

OSIRIS-REx, запущенный NASA два года назад, прибыл к цели своей миссии — астероиду Бенну — всего неделю назад. По прибытии аппарата специалисты направили научные инструменты зонда в сторону астероида — в то числе набор камер и спектрометры OVIRS и OTES. Благодаря анализу данных, собранных двумя последними, ученые смогли сделать удивительное открытие — показать, что Бенну богат гидроксилами: молекулами, состоящими из связанных атомов кислорода и водорода.

Данные молекулы, как отмечается, находятся внутри глинистых минералов.

И в данном случае речь не идет о жидкой воде — астероид, естественно, для этого слишком мал: открытие, однако, указывает на то, что вода в жидкой фазе присутствовала в прошлом — возможно, на намного более крупном астероиде, от которого откололся Бенну.
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Образцы минералов с Бенну будут доставлены к Земле в 2023 году — как отмечают ученые, изучение этих образцов позволит получить очень ценную информацию об истории и эволюции нашей Солнечной системы.

Указывается также, что OSIRIS-REx подтвердил, в частности, форму, диаметр и скорость вращения Бенну, рассчитанные ранее специалистами на Земле. Впрочем, как оказалось, поверхность астероида покрыта гораздо большим числом глыб, чем полагалось ранее: это может затруднить забор образцов. Один — особенно крупный — камень, как обнаружил зонд, достигает примерно 50 метров в высоту и 55 метров в ширину.

Справка
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NICOLAS LEFAUDEUX
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Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.

Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.

Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».

STEVEN MOHR
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Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.

Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.

Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».

BRAD GOLDPAINT
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Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.

Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».

Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.

JORDI DELPEIX BORRELL
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Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.

Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.

NICOLAS LEFAUDEU
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Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.

В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.

MARIO COGO
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Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.

Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.

FERENC SZÉMÁR
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Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .

На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».

CHRIS BRAMLEY
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Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.

Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.

MARTIN LEWIS
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Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.

«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.

TIANHONG LI
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Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).

На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.

FABIAN DALPIAZ
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Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.

Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.

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