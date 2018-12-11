Голосование за название аэропортов вызвало вопросы у сенаторов

Источник: РИА "Новости"

В частности, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко сообщил, что многие его земляки не согласны с итогами голосования, согласно которым воздушная гавань города-героя получит имя последнего российского императора Николая Второго. «86 процентов жителей Мурманской области проголосовали за то, чтобы аэропорту оставили название «Город-герой Мурманск», — сообщил Чернышенко. Он также отметил, что за имя для аэропорта мог проголосовать любой желающий, что, по его мнению, не совсем корректно — в первую очередь, надо учитывать мнение жителей региона.

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова считает, что голосование проводилось по не вполне понятной схеме, а сама идея присвоения имен аэропортам, уже имеющим название, противоречит закону о географических наименованиях. В частности, она высказалась в защиту исторического названия аэропорта Санкт-Петербурга, поскольку Пулково — это «не просто бренд», это символ героической борьбы за город в годы Великой Отечественной войны.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, нарушения закона здесь нет, поскольку «никаких переименований аэропортов не будет»:

Название остается старое, но параллельно с этим увековечивается память того или иного человека.

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«Я согласна, что не все учтено при подготовке и проведении, давайте направим предложения», — добавила спикер. «Давайте мы направим такие рекомендации в Общественную палату, организаторам этого конкурса и нашу позицию. Сама идея хорошая, правильная, но в первую очередь, конечно, должны учитывать мнение жителей», — заявила Валентина Матвиенко.

Напомним, конкурс «Великие имена России» был инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации, которая сформировала оргкомитет, разработала порядок проведения конкурса.