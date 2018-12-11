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20:54 (мск), источник: BFM.ru

Голикова распорядилась выплатить январские пенсии в декабре

Пенсионный фонд России должен досрочно выплатить январские пенсии уже в декабре. Об этом распорядилась на расширенном заседании правления ПФР вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги, а также обеспечить своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах», — сказала она.

В свою очередь, глава ПФР Антон Дроздов заверил, что авансирование, индексация пенсий на 1 января финансово обеспечены. Деньги будут перечислены в 20-х числах декабря.

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Голикова отметила, что нужно стараться изжить «недружественное отношение» к гражданам, обращающимся в ПФР. «Важно проявлять внимательное и уважительное отношение к нашим гражданам. Да, бывают разные вопросы, бывают вопросы от незнания. Вы должны проявлять максимальное внимание», — сказала вице-премьер.

С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тысячу рублей. Индексация предусмотрена на уровне 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 году и 2021 году соответственно. В настоящее время средний размер пенсии в России составляет чуть более 14 тысяч рублей. На индексацию пенсии могут рассчитывать только неработающие пенсионеры.

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