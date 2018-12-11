В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению

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Во вторник, 11 декабря, в Совфеде состоялся правительственный час, на котором выступил вице-премьер Максим Акимов и министры.

Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа. «Думаю, это очень оптимистический прогноз. А надо всегда исходить из пессимистического», — прокомментировала его слова спикер.

Масим Акимов сказал, что правительство сконцетрирует усилия на реализации программы по переходу на цифровое вещание. Госпожа Матвиенко указала, что у Минкомсвязи «было четыре года» на это. Она также предложила в качестве дедлайна выбрать конец первого полугодия: к этому моменту ни должно быть ни одного домохозяйства без доступа к ТВ.

Константин Носков отметил, что для работы даже устаревших телевизоров потребуется лишь приставка. Помогать устанавливать ее будут волонтеры, отметил министр. Минимальная цена на приставку составит 700 руб., он предложил, чтобы за стоимостью устройства следила ФАС.

Россия перейдет на цифровое вещание с аналогового с начала следующего года. Телезрители получат возможность смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса в высоком качестве. В них входят «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «5-й канал», «Культура», «Россия 24», «ТВ Центр», «Матч ТВ», «Карусель», ОТР, «Рен-ТВ», СТС, ТНТ, «Пятница», «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ» и «Спас».

Первым регионом, который перешел на цифровое вещание, стала Тверская область. Согласно графику, 11 февраля 2019 года сигнал отключат в семи регионах страны: Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чечне. 15 апреля 2019 года отключение состоится еще в 20 регионах. На 3 июня 2019 запланировано окончательное отключение аналогового вещания во всех остальных регионах страны.

У претензиях ФАС к отключению нецифрового сигнала — в публикации «Ъ» «Телеэфиру нет аналога».

Дмитрий Шестоперов.