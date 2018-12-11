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14:45 (мск), источник: Популярная механика

Нынешнее поколение будет жить при плиоцене: будет жарко!

Назревающее глобальное потепление может означать, что климатические условия на планете вновь станут такими же, как миллионы лет назад. Льда и снега станет меньше, а лето будет теплее. Беда только в том, что тепло наступит быстро.

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Источник: kasabubu/СС0

Наше будущее может оказаться повторением далекого прошлого. В исследовании, опубликованном 10 декабря в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи показывают, что человечество обращают вспять долгосрочную тенденцию охлаждения планеты, наблюдаемую, по крайней мере, уже 50 миллионов лет. И это воздействие на климат потребовало всего два столетия.

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Ученые использовали три разные, но в профессиональной среде считающиеся хорошо обоснованными климатические модели: центра Хэдли, версия 3, Института космических исследований им. Годдарда ModelE2-R и Community Climate System Model. В них были подставлены данные, соответствующие двум разным сценариям развития дальнейших событий. В одном случае выброс парниковых газов в атмосферу сохраняется примерно на сегодняшнем уровне. В другом он умеренно сокращается.

В качестве палеоклиматических ориентиров были выбраны ранний эоцен (около 55 миллионов лет назад), средний плиоцен (3.5 миллиона лет назад), последний межледниковый период (от 129 до 116 тысяч лет назад), середина голоцена (6000 лет назад), доиндустриальная эпоха (до 1850 года н.э.) и начало 20-го века.

Как показало моделирование, уже к 2030 в первом сценарии и в 2040 году — во втором, климат на Земле будет напоминать плиоценовый: воздух станет теплее на 1,8−3,6 градуса Цельсия.

Примерно к 2100 или к 2150 годам, соответственно, температура станет «эоценовой» — на 13 градусов выше нынешней.

Следует иметь в виду, что, из-за неравномерного нагрева Земли, температура разных ее участков повысится сильнее или слабее, среднего значения. Как поясняет один из участников исследования Джон Уильямс (John «Jack» Williams), профессор географии университета Висконсин-Мэдисон, воздух в Висконсине (в глубине континента) нагреется значительно сильнее, чем в Сиэттле (на берегу океана) и, в итоге, приблизительно вдвое выше среднего значения.

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