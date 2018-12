Нынешнее поколение будет жить при плиоцене: будет жарко!

Наше будущее может оказаться повторением далекого прошлого. В исследовании, опубликованном 10 декабря в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи показывают, что человечество обращают вспять долгосрочную тенденцию охлаждения планеты, наблюдаемую, по крайней мере, уже 50 миллионов лет. И это воздействие на климат потребовало всего два столетия.