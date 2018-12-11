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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила свое участие в программе «Дачный ответ» на телеканале НТВ.

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Источник: РИА "Новости"

В интервью изданию The Insider дипломат заявила, что не считает новую роскошную веранду на загородном участке взяткой.

Журналисты предположили, что чиновница могла нарушить антикоррупционное законодательство, приняв подарок. Однако Захарова уверена, что в данной ситуации выступила не в роли госслужащей, а как дочь своих родителей, которые нуждались в ремонте. Конфликта интересов в сложившейся ситуации она не видит.

Со слов Захаровой, она и ее семья «много лет» писали заявки в редакцию телепередачи, надеясь поучаствовать.

Она утверждает, что сделала это «точно так же, как делают миллионы других людей». К тому же, добавила она, участие в шоу было согласовано с работодателем.

Официальный представитель МИД заявила, что ведет жизнь обычной россиянки. «Я пользуюсь общественным транспортом, покупаю продукты в “Пятерочке”, “Ашане”, “Магните”, для дачи и ремонтов покупаем все в “Леруа”. Одежда отечественная. Отдыхаю в России», — подчеркнула Захарова.

Команда «Дачного ответа» построила на участке семьи Захаровых новый дом и обставила его антикварной мебелью. Такой подарок госслужащей был неоднозначно воспринят зрителями.

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