Грандиозный проект по очистке океана провалился с треском

Источник: AP 2018

В настоящее время воды Мирового океана загрязняют сотни миллионов тонн пластикового мусора, и в ближайшее время эта ситуация не станет лучше. Увы, но один из самых крупных и амбициозных проектов по очистке океана потерпел неудачу. Уже на стадии тестирования выяснилось, что система так и не смогла собрать сколько-нибудь значимое количество мусора.

В начале сентября 2018 года грузовой корабль отправился в регион, известный как Тихоокеанский мусорный участок — место, в котором рано или поздно оказывается большая часть мусора, выброшенного в Тихий океан. Именно там стартап Ocean Cleanup собирался начать свою миссию по очистке воды.

Напомним, что основная идея заключалась в том, чтобы разместить в океане сеть плавучих труб, под которыми закреплены специальные решетки для сбора мусора. Пластиковые фрагменты просто осядут в них, после чего останется лишь извлечь сеть, очистить ее и погрузить заново. Однако на практике выяснилось, что решетка не задерживает мусор, и он продолжает свободно дрейфовать в воде. Инженеры стартапа до сих пор не уверены в том, почему это происходит.

Проект основан на предположении, что ветер и течение будут сами двигать решетку по воде — видимо, конструкция все же делает это недостаточно быстро. Другой возможной причиной неудачи называют тот факт, что створы решетки довольно короткие и по время вибрации не собирают, а просто расталкивают мусор. Если это так — то решение проблемы кроется в банальном удлинении системы сборки.