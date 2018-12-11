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15:51 (мск), источник: Популярная механика

Грандиозный проект по очистке океана провалился с треском

Стартап Ocean Cleanup собирается раз и навсегда избавить Мировой океан от загрязнения пластиком с помощью простых и дешевых приспособлений. Увы, на практике эта идея оказалась нежизнеспособной.

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Источник: AP 2018

В настоящее время воды Мирового океана загрязняют сотни миллионов тонн пластикового мусора, и в ближайшее время эта ситуация не станет лучше. Увы, но один из самых крупных и амбициозных проектов по очистке океана потерпел неудачу. Уже на стадии тестирования выяснилось, что система так и не смогла собрать сколько-нибудь значимое количество мусора.

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В начале сентября 2018 года грузовой корабль отправился в регион, известный как Тихоокеанский мусорный участок — место, в котором рано или поздно оказывается большая часть мусора, выброшенного в Тихий океан. Именно там стартап Ocean Cleanup собирался начать свою миссию по очистке воды.

Напомним, что основная идея заключалась в том, чтобы разместить в океане сеть плавучих труб, под которыми закреплены специальные решетки для сбора мусора. Пластиковые фрагменты просто осядут в них, после чего останется лишь извлечь сеть, очистить ее и погрузить заново. Однако на практике выяснилось, что решетка не задерживает мусор, и он продолжает свободно дрейфовать в воде. Инженеры стартапа до сих пор не уверены в том, почему это происходит.

Проект основан на предположении, что ветер и течение будут сами двигать решетку по воде — видимо, конструкция все же делает это недостаточно быстро. Другой возможной причиной неудачи называют тот факт, что створы решетки довольно короткие и по время вибрации не собирают, а просто расталкивают мусор. Если это так — то решение проблемы кроется в банальном удлинении системы сборки.

В любом случае, мечты о чистых водах придется на какое-то время отложить в долгий ящик. Утешает лишь тот факт, что в настоящее время многие независимые компании разрабатывают аналогичные проекты, и другие инженеры имеют все шансы разработать более практичную систему.

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