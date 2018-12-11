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15:56 (мск), источник: Mail Новости

Забавный флешмоб: в Сети сравнивают названия книг и их содержимое

Общеизвестные книги, названные «не так».

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В русскоязычном Twitter запустили странный флешмоб: пользователи начали делиться шуточными жалобами на то, что они уже три часа читают какую-то книгу, но заявленные в названии персонажи в ней так и не появились, а события — не произошли.

Начало флешмобу положил твит пользователя олеsя про роман Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором за три часа чтения ни Мастер, ни Маргарита так и не были обнаружены.

Достаточно скоро выяснилось, что подобных «несоответствующих» книг довольно много.

Как бы то ни было, флешмоб пришелся по душе далеко не всем.

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