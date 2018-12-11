уже три часа читаю роман "мастер и маргарита" и ни мастера ни маргариты там пока нет— олеsя (@zabuivchivaya) December 9, 2018
Забавный флешмоб: в Сети сравнивают названия книг и их содержимое
Общеизвестные книги, названные «не так».
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Общеизвестные книги, названные «не так».
В русскоязычном Twitter запустили странный флешмоб: пользователи начали делиться шуточными жалобами на то, что они уже три часа читают
Начало флешмобу положил твит пользователя олеsя про роман Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором за три часа чтения ни Мастер, ни Маргарита так и не были обнаружены.
уже три часа читаю роман "мастер и маргарита" и ни мастера ни маргариты там пока нет— олеsя (@zabuivchivaya) December 9, 2018
Достаточно скоро выяснилось, что подобных «несоответствующих» книг довольно много.
Уже три часа читаю "Мою борьбу", а до сих пор ни слова про дзюдо, вольную или греко-римскую.— Нерезидент (@neresident) December 11, 2018
Уже три часа читаю Хемингуэя "По ком звонит колокол", а до сих пор ни слова про звонарей, технологии отливки и способах полировки— Marcus Octavius (@MarcusOctavius1) December 11, 2018
уже три часа читаю "Москва - Петушки", и еще никто там ни разу не кукарекнул.— сань сотку верни (@ternawski_) December 11, 2018
Уже три часа читаю "Муму" - до сих пор ни одной коровы— Нерезидент (@neresident) December 11, 2018
Уже три часа читаю "Атлант расправил плечи" и никакого атланта там пока нет https://t.co/9cDYLV3rvf— RED DED (@tvoy_dead) December 11, 2018
Уже три часа читаю «Горе от ума» - горя нахватался, а ума так и не прибавилось.— Лев Гуревич (@2YPEBU4) December 11, 2018
Уже три часа читаю «Колыбель для кошки» и ни колыбели, ни кошки там пока нет— Лесь, посоветуй книгу (@_Easy_please) December 11, 2018
Уже три часа читаю "Пролетая над гнездом кукушки" и никакой кукушки и полетов там пока нет https://t.co/Ls4NyrEo83— Томас (@tot_Tomas) December 11, 2018
Уже 3 часа читаю «Тысячеликий герой», а у героя всего одно лицо— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 11, 2018
Уже три часа читаю "Сто лет одиночества", а народу там все больше и больше.— забыт и ничто (@sovest_natzii) December 11, 2018
Как бы то ни было, флешмоб пришелся по душе далеко не всем.
Уже три часа читаю ваши вымученные шутки, построенные на примитивном шаблоне, и что-то до сих пор не смешно.— Старый и скучный (@po_odnomu_suki) December 11, 2018
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