Человеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Хашкаджи

Источник: AFP 2018

Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC. Редакция Time удостоила титула «Человек года» группу журналистов, в том числе Джамаля Хашкаджи, а также газету Capital Gazette.

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

В интервью шоу телеканала NBC он отметил, что смерть Хашкаджи заставила мир «пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене».

Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены «стражи», которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.