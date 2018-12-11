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17:44 (мск), источник: Playboy

Лицензия на пойло: ученые выяснили, что Джеймс Бонд — алкоголик (и вот почему)

Мы не ожидали таких выводов.

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Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии опубликовали исследование под названием License to Swill («Лицензия на пойло»), в ходе которого выяснили, что легендарный вымышленный агент Джеймс Бонд имеет серьезные проблемы с алкоголем, и ему определенно нужна помощь.

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К таким выводам они пришли, основываясь на количество выпитого Бондом в его фильмах. Ученые изучили 24 картины про агента 007 и выяснили, что в течение шести десятилетий он выпил 109 напитков (по 4,5 за один фильм).

«У нас есть убедительные и последовательные аргументы в пользу того, что у Джеймса Бонда хроническая проблема с употреблением алкоголя», — написали исследователи в своем докладе.

Причем самым пьяным фильмом Бонда стал «Квант милосердия», где он употребил целых шесть коктейлей «Веспер» (джин, водка и светлое французское вино Кинна Лилле). Кроме того, в одной из книг про себя он выпил в два раза больше, а это уже очень серьезное количество.

Вот как комментирует поведение Бонда глава исследования профессор Ник Уилсон:

Бонд подвергает себя систематическим рискам. Под действием алкоголя он водит автомобиль (а иногда и другие средства передвижения, вплоть до самолетов), участвует в погонях и драках, делает высокие ставки в азартных играх, контактирует с опасными животными, ставит спортивные рекорды и занимается сексом, не разоружаясь даже в постели (потому что часто спит с врагами).

Другим интересным фактом является заключение медиков, которые, на основании данных о количестве выпитого, предположили, что печень Бонда находится далеко не в лучшем состоянии. В отчете говорится о наличии у агента алкогольной и наркотической зависимости.

Однако, глядя на все то, что происходит с Бондом в его картинах (и как он с этим справляется), вряд ли алкоголь представляет для него серьезную опасность!

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