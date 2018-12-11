Хашкаджи со «стражами» обошли Путина и Трампа в борьбе за титул «Человек года»

Источник: Daily Storm

Журналист из Саудовской Аравии Дмажаль Хашкаджи, убитый в Стамбуле в начале октября, а также еще несколько обозревателей, в том числе из России (Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко), объединенных в группу под названием «Стражи», были удостоены в 2018 году американским журналом Time звания «Человек года».

«Толстяк с серой козлиной бородкой и нежным поведением осмелился не согласиться с правительством своей страны. Он [Джамаль Хашкаджи] рассказал миру правду о ее [власти] жестокости по отношению к тем, кто будет высказываться. И его за это убили», — говорится на сайте Time.

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Вместе с Хашкаджи звания были удостоены главный редактор издания Rappler, гражданка Филиппин Мария Ресса; жены журналистов Reuters, взятых под стражу в Мьянме (Ва Лоун и Киав Со Оо), а также вся редакция The Capital Gazzette.

В число «Стражей» Time также включила несколько русскоязычных обозревателей: журналистку радиостанции «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (на которую было совершено нападение осенью 2017 года), редакцию «Новой газеты», а также эмигрировавшего на Украину журналиста Аркадия Бабченко.

10 декабря в Time заявили, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп являются претендентами на звание «Человек года» в 2018 году. Оба политика уже ранее удостаивались такой награды: Путин — в 2007-м, а Трамп — в 2016-м.