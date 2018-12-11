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18:33 (мск), источник: ТАСС

Прах Людмилы Алексеевой будет захоронен в США

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС. Прах скончавшейся 8 декабря правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой будет захоронен в США. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева.

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Источник: РИА "Новости"

«Прах Людмилы Михайловны Алексеевой будет захоронен в США, где проживают все ее родственники и похоронен ее муж, прах отвезет в США ее сын Михаил», — сказала она.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов информировал, что прах Алексеевой после кремации на Троекуровском кладбище будет захоронен в семейной могиле.

Церемония прощания с Алексеевой состоялась во вторник в Москве.

Читайте также: «Человек от бога». В Москве простились с Людмилой Алексеевой

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