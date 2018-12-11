Прах Людмилы Алексеевой будет захоронен в США
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС. Прах скончавшейся 8 декабря правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой будет захоронен в США. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева.
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