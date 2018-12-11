Доисторическая жвачка рассказала о детском труде в палеолите

Жвачка из березовой смолы, возрастом более 8000 лет | Источник: N. Kashuba et al

В конце 1980-х археологи раскопали на территории стоянки Хасеби Клев в восточной Швеции яму, в которой находилось свыше 100 кусочков черного вещества с отпечатками зубов. Химический анализ показал, что это была древесная смола, которую издавна использовали в качестве клейкого вещества. Археологам уже было известно, что доисторические люди выделяли смолу из древесины березы, размягчали ее нагреванием, а затем жевали до того момента, пока она не станет пластичной и ее можно будет использовать в качестве клея для наконечников из заостренных камней.

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В новой работе сотрудники Уппсальского университета (Швеция) проанализировали эти доисторические жвачки в поисках следов слюны и сохранившейся ДНК. Авторы размололи три кусочка в порошок и изучили при помощи очень чувствительного оборудования. Они нашли ДНК в каждой из жвачек, причем они принадлежали трем разным людям обоих полов. Оценка размера и изношенности зубов на основе их отпечатков указывает на молодой возраст древних людей — им было от 5 до 18 лет. На других жвачках были обнаружены следы зубов взрослых, что указывает на то, что в изготовлении орудий участвовали люди всех возрастов и полов.