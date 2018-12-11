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19:34 (мск), источник: Mail Новости

Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос: онлайн-трансляция

Сообщество Роскосмоса ВКонтакте запустило прямой эфир.

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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы выявить причины, по которым образовались отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09».

Расчетная продолжительность их работы — более 6 часов.

Подобные операции в космосе уже проводились, но уникальность нынешнего выхода в том, что еще никто и никогда не вскрывал противометеоритную защиту — алюминиевую панель толщиной 0,5 миллиметра под теплозащитой и перед корпусом корабля.

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