Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос: онлайн-трансляция

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос , чтобы выявить причины, по которым образовались отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09».

Подобные операции в космосе уже проводились, но уникальность нынешнего выхода в том, что еще никто и никогда не вскрывал противометеоритную защиту — алюминиевую панель толщиной 0,5 миллиметра под теплозащитой и перед корпусом корабля.