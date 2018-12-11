Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос: онлайн-трансляция
Сообщество Роскосмоса ВКонтакте запустило прямой эфир.
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Сообщество Роскосмоса ВКонтакте запустило прямой эфир.
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы выявить причины, по которым образовались отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09».
Подобные операции в космосе уже проводились, но уникальность нынешнего выхода в том, что еще никто и никогда не вскрывал противометеоритную защиту — алюминиевую панель толщиной 0,5 миллиметра под теплозащитой и перед корпусом корабля.
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