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19:55 (мск), источник: Ведомости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей

Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей.

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Источник: Reuters

В него вошли 11 авторов, которые с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. заработали $283 млн на продажах 24,5 млн книг в США.

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На первом месте оказался американский писатель Джеймс Паттерсон, известный благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе. За год он заработал $86 млн, только в США было продано более 4,8 млн его произведений. Издание отмечает, что доходы Паттерсона, вероятно, вырастут в следующем году, благодаря новому политическому триллеру — The President Is Missing, который вышел 4 июня, не войдя в выбранный журналом период. Книга написана Паттерсоном в соавторстве с Биллом Клинтоном, с момента ее выхода в июне продано более 660 000 экземпляров.

Второе место в рейтинге Forbes заняла автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Издание отмечает, что за выбранный период она заработала $54 млн, что на $41 млн меньше, чем в прошлом году — тогда писательница заняла первое место в рейтинге. В США было продано 2,7 млн копий ее романов. На третьем месте — Стивен Кинг, заработавший $27 млн: всего за год в США продано 2,7 млн его книг, большая часть дохода пришлась на продажи романа «Оно» в жанре ужасов, который был экранизирован в 2017 г.

В рейтинг также вошел американский журналист Майкл Вулф, занявший седьмое место. Попасть в рейтинг американского журнала ему позволила книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», вышедшая 5 января. В ней подробно рассказывается о поведении президента США Дональда Трампа и его сотрудников во время президентской кампании в 2016 г. и первых месяцев срока Трампа в Белом доме.

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