Еда из воздуха. Финны предлагают производить продукты из воды, электричества и углекислоты
Можно ли производить еду прямо из воздуха? Революционная идея финских ученых звучит настолько амбициозно, что больше похожа на вымысел
Можно ли производить еду прямо из воздуха? Революционная идея финских ученых звучит настолько амбициозно, что больше похожа на вымысел
Более того, соответствующие эксперименты уже проведены и завершились успешно, образцы продовольствия получены, а в 2021 году даже запланировано строительство первого завода по производству «воздушной еды».
За амбициозным проектом стоят команда исследователей из
Советские и американские ученые думали, как обеспечить пропитанием людей, находящихся на орбите или совершающих долгие космические перелеты — то есть полностью оторванных от привычных нам способов добычи продовольствия.
Производство еды из воздуха рассматривалось в качестве одного из вариантов. Впрочем, на тот момент этот вариант был не слишком эффективным и крайне дорогостоящим, так что от него быстро отказались, и замысел остался нереализованным.
Но как это вообще возможно?
Воздух, которым мы дышим, — это смесь газов: преимущественно азота (N), кислорода (O) и углекислого газа (CO2), а также растворенного в них водяного пара (H2O).
Но ровно из этих же элементов — углерод, водород, кислород и азот (в различных конфигурациях) — состоит и любой белок. Так что необходимое сырье для производства в воздухе есть — задача фактически сводится к тому, чтобы правильно сгруппировать атомы.
Все, что для этого нужно — электричество, чтобы разбить молекулы воды на составные части, и несколько бактерий, которые начинают размножаться, питаясь продуктами этой реакции.
Этот процесс немного похож на выращивание дрожжей, только вместо сахара тут — электричество и углекислый газ. При помощи электричества разбиваются молекулы водяного пара — и образуется водород, который является источником энергии для микроорганизмов. А CO2 — источник углерода. Из этих деталей бактерии производят белки, жиры, углеводы и даже витамины.
Понятно, что стоимость такого производства зависит в первую очередь от цены на электроэнергию. В Финляндии, где собираются построить первый завод, электричество недорогое. А углекислый газ можно даже не брать из воздуха, где его не так много, а использовать отходы производства биотоплива — заодно попутно снижая вредные выбросы.
В будущем предложенная технология может помочь решить проблему голода в развивающихся странах (почти 800 млн человек в мире недоедает), поскольку не зависит от климата или типа почвы и позволяет производить еду в любых условиях — даже в пустыне или на Крайнем Севере.
Проект Solar Foods уже отобран для
Причем как в полете
По вкусу и по внешнему виду полученная еда напоминает обычную пшеничную муку. Это очень питательное вещество: примерно наполовину оно состоит из белков, еще на четверть — из углеводов, остальное — жиры и нуклеиновые кислоты.
Но остается главный вопрос: насколько это вкусно? По словам разработчиков, ответ на него не так важен, поскольку есть «воздушную еду» в сыром виде никто и не предлагает.
«Это ингредиент — такой же, как мука, соевый протеин или белок молочной сыворотки, — поясняет профессор Питканен. — Он не предназначен для употребления в сыром виде. Из него можно и нужно делать готовые продукты. Хоть хлеб, хоть сосиски. Своего ярко выраженного вкуса у этой еды нет, он довольно нейтральный».
Так что соль, сахар и другие ингредиенты в теории позволят производить из искусственного протеина хоть закуски, хоть десерты, хоть основные блюда, как сейчас происходит с мукой.
Ученый подчеркивает: у искусственного протеина нет задачи полностью заменить привычную нам пищу. Но в долгосрочной перспективе — с учетом борьбы с изменением климата — Solar Foods должна стать основным источником белка для горячей еды.
А для начала им можно хотя бы заменить животный корм. Хотя 6 евро за кило для животного корма — дороговато. Тот же соевый протеин стоит в несколько раз дешевле. Впрочем, по мере роста производства и в местах, где дешевая солнечная энергия, себестоимость будет снижаться.
Запатентовать саму технологию производства еды из воздуха невозможно, так что в теории этим может заниматься кто угодно, без всякой лицензии.
Единственное, на что можно получить патент — это на производство конкретных микроорганизмов. Ведь в конечном счете получаемый продукт — это не просто искусственный абстрактный белок с добавлением углеводов. Это вполне себе живые бактерии.
И тут возникает другой важный вопрос — психологический. Не секрет, что регулярно звучащие в последнее время призывы экологов употреблять в пищу насекомых, мягко говоря, не вызывают особого энтузиазма в цивилизованных странах. Готовы ли мы ежедневно питаться на завтрак, обед и ужин бактериями?
Однако нужно вспомнить, что, строго говоря, мы и так ежедневно едим бактерии — причем в огромном количестве. Дрожжи, кисломолочные и широко разрекламированные бифидобактерии — и множество других. И даже не задумываемся об этом.
«Конечно, у слова “бактерии” есть неприятные ассоциации, — согласен профессор Питканен, — но есть ведь не только плохие бактерии, но и хорошие, очень полезные, даже необходимые. Да что говорить, человек почти наполовину состоит из бактериальных клеток».
Более того, поскольку бактерии не относятся ни к растениям, ни к животным, то еду из воздуха можно считать даже не вегетарианской, а вполне себе веганской:
Мне лично многие говорили, что скорее будут есть бактерии, чем насекомых. Так что основной вопрос, на который предстоит найти ответ — это каким будет конечный продукт, чтобы люди захотели его есть? Он должен быть вкусным, что бы это ни было. Вкусным, доступным по цене и удобным.
«В конце концов, забота о природе — обычно не самое главное, о чем думают люди, когда выбирают себе ужин», — говорит он.
Николай Воронин
Корреспондент по вопросам науки и технологий