Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии до 2021 года, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии до 2021 года, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Документ продлевает «заморозку» отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Федеральный бюджет сэкономил около 2 триллионов рублей за время «заморозки» накопительной части пенсии, заявил ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
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