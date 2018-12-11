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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии до 2021 года, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Документ продлевает «заморозку» отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Федеральный бюджет сэкономил около 2 триллионов рублей за время «заморозки» накопительной части пенсии, заявил ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

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