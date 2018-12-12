«Кажется, я себя потерял». Как актер Леонид Быков предсказал свою гибель
12 декабря известному артисту исполнилось бы 90 лет.
12 декабря известному артисту исполнилось бы 90 лет.
Юный Леня Быков мечтал «быть как Чкалов». Он говорил знакомым ребятам, что скоро начнет бороздить небесные просторы, как делает это прославленный летчик. Шел 1943 год, бушевала Великая Отечественная война, семья Быкова жила в Барнауле в эвакуации. Лене еще не исполнилось 15 лет, когда он отправился в военкомат. Щупленький парнишка заявил командирам, что он 18-летний доброволец, который готов жизнь положить, защищая рубежи своей Родины. Конечно, на фронт Быкова не взяли, посоветовали подрасти.
Он так и сделал. Немного подрос и через два года, в 1945, отправился поступать в летную школу. Но Быкова как приняли, так и отчислили. Говорят, через месяц после его поступления преподаватели решили, что он никогда не дорастет до летчика: ученик ростом в 163 см для летного дела
Так Быков поступил в харьковский театральный институт. Театр, кино — жизнь закрутилась, начала налаживаться. Зритель заметил актера с необычной внешностью после небольшой роли в «Укротительнице тигров», а вся страна запомнила имя Леонида Быкова, когда на экраны вышел «Максим Перепелица». И, хотя этот фильм не имел большого успеха, Быкова на улицах стали узнавать, называть Максимом или Перепелицей.
Самому Леониду такая слава не
В 1958 году представился наконец такой случай. Алексей Баталов пригласил Быкова сыграть главную роль в его картине «Шинель». Актер загорелся, уже начал репетировать. Но в харьковском театре, где в то время он служил, дать увольнительную на время съемок отказались. Роль в итоге
Спустя год Леонид
В жизни Леонида начался, как это называют в актерских кругах, простой. Он не снимал и почти не снимался сам. Роли ему, конечно, предлагали, но это были совершенно проходные работы, на них актер не хотел тратить время и силы. «Уже почти год не снимаюсь. Не хочу, — писал он в письме другу. — Отказался от 9 сценариев. Не хочу участвовать в лживых и антихудожественных вещах. Конечно, долго не продержишься, надо выполнять план студии. Все чаще думаешь, что надо возвращаться домой».
Мне кажется, что я себя потерял. Другого определения найти не могу. Я в простое уже три месяца. Отказался от пяти работ. Уж очень все плохо. Хожу за зарплатой. Стыдно.
Наверное, этот простой, эти душевные муки, этот стыд были ему необходимы.
Быков страдал и все это время вынашивал идею своего нового фильма. В конце шестидесятых он
Вдохновленный успехом Быков в 1975 году снова ввязался в кинопроизводство. В фильме «Аты-баты, шли солдаты» он стал не только режиссером, но и исполнителем одной из главных ролей. Организовывал, доставал, договаривался, работал на износ, снимался в тридцатиградусные морозы. Итогом съемок стал, помимо зрительской благодарности, второй инфаркт.
Говорят, свой последний фильм «Пришелец» Леонид Быков снимал уже на последнем дыхании. Врачи просили остановиться, отдохнуть, сделать перерыв. Но он торопился. Он
12 апреля того же года Леонид Быков попал в ДТП: на машине он выскочил на встречную полосу и, чтобы не врезаться в приближающийся грузовик, крутанул баранку в сторону. Автомобиль вильнул и ударился об