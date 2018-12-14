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03:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Красный спутник

Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Китай запустил к обратной стороне Луны миссию Chang’e 4, включающую посадочный аппарат и ровер. В случае успеха программы Поднебесная станет первой в мире страной, совершившей мягкую посадку на «темной части» спутника Земли. «Лента.ру» рассказывает о Chang’e 4, а также планах КНР по освоению Луны.

Вне зоны доступа

Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с четырехтонным посадочным аппаратом и 140-килограммовым луноходом состоялся 8 декабря примерно в 02:00 по местному времени (7 декабря в 21:00 по московскому времени) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия должна выйти 12 декабря.

Мягкая посадка в район бассейна Южный полюс — Эйткен на поверхность спутника Земли запланирована, предположительно, в первые дни января.
Источник: Reuters

Поскольку обратная сторона Луны находится вне зоны прямой видимости с Земли, для связи с миссией КНР планирует использовать спутник-ретранслятор Queqiao, запущенный 21 мая на ракете Long March 4C с космодрома Сичан. Космический аппарат массой 425 килограммов оснащен передатчиками частот S- и X-диапазона и располагается в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 000 километрах от планеты). После запуска Queqiao, состоявшегося 21 мая на ракете Long March 4C с того же Сичана, в КНР заявили, что спутник в течение полугода будет проходить испытания, которые к настоящему времени, вероятно, уже завершены и признаны успешными.

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Есть несколько причин, по которым Китай решил высадить Chang’e 4 в бассейне Южный полюс — Эйткен. Он является самым глубоким и старым из известных кратеров на Луне, а также одним из крупнейших в Солнечной системе. Бассейн Южный полюс — Эйткен возник 4,2−4,3 миллиарда лет назад, то есть спустя всего 300−400 миллионов лет после рождения Луны. В глубину ударная структура превышает восемь километров, а перепад между самыми высокими и низкими уровнями оценивается в 16 километров. В диаметре кратер превышает две тысячи километров.

Ученые полагают, что грунт бассейна содержит материю из мантии спутника, в связи с чем исследование столь древней структуры поможет прояснить историю формирования спутника. По этой причине в Китае уверены, что образцы грунта, взятого с обратной стороны Луны, должны иметь иной состав, чем те, что получены США в рамках программы Apollo. Кроме научных задач, миссия позволит Китаю протестировать возможности в реализации систем дальней космической связи, а также закрепит за КНР статус второй после США космической сверхдержавы.

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Назад в СССР

Планы Китая по исследованию Луны отличаются последовательностью. Chang’e 4 предшествовали четыре программы. Первые две были орбитальными, в ходе третьей Поднебесная совершила мягкую посадку на спутник. В рамках экспериментальной Chang’e 5-T1 китайцы отработали ключевые технологии для пятой программы — Chang’e 5, которая должна включать орбитальный, посадочный, взлетный и возвращаемый модули. Ключевые моменты миссии — бурение поверхности Луны и забор механической рукой образцов, а также мягкая посадка и взлет.

Посадочная площадка для Chang’e-5 — сравнительно молодой вулканический пик Рюмкера в пределах Океана Бурь. В ходе миссии ученые надеются выяснить, как развивались эрозионные процессы в данном регионе и как они связаны с постепенным остыванием Луны. Изначально Chang’e 5 планировалось запустить в ноябре 2017 года на тяжелой ракете Long March 5, грузоподъемность которой незначительно уступает американской Delta IV Heavy. Однако после неудачного второго старта китайского носителя запуск программы перенесли на 2019 год.

Источник: AP 2018

В случае успеха программа станет первой за последние 40 с лишним лет, в ходе которой со спутника на планету будут доставлены лунные образцы, а КНР значительно оттенит успехи лунной программы СССР.

Элементы Chang’e 5 китайцы планируют повторить в Chang’e 6, которая станет последней крупной беспилотной миссией КНР к Луне.
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После этого страна начнет полномасштабную подготовку к пилотируемому полету на спутник Земли, надеясь повторить и даже превзойти успех американской программы Apollo. Для этого у КНР есть все предпосылки.

Прежде всего, страна в период с 2019 по 2022 годы построит национальную орбитальную станцию, включающую как минимум три модуля. Таким образом Китай не только отработает регулярное пребывание тайконавтов в космосе, но и окончательно закрепится в околоземном пространстве. Хотя китайская пилотируемая космонавтика фактически скопирована с советской (корабли Shenzhou похожи на «Союзы», а скафандры тайконавтов — на «Соколы»), Россия значится партнером Китая исключительно формально — около 80 процентов последних российско-китайских межправительственных соглашений в области космонавтики касаются ракетных двигателей.

Россия хотела бы продавать Китаю РД-180 в таких же крупных партиях, как и США, что не устраивает Поднебесную, которой интересна покупка небольшой партии силовых агрегатов.

В настоящее время российская сторона, по крайней мере официально, будет консультировать КНР в области технологий ракетных двигателей, и уверяет, что передачи технологий, как в случае с Shenzhou, не будет.
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Мощные ракетные двигатели необходимы КНР для создаваемого сверхтяжелого носителя Long March 9, грузоподъемность которого должна быть сопоставима с американским Saturn 5. Ракету планируется запустить в 2028 году, а уже к 2030 году КНР рассчитывает отправить людей на Луну. Кроме Long March 9, для пилотируемой миссии на спутник Земли Китаю понадобится лунный корабль. В его создании КНР помогут в конструкторском бюро «Южное», которое, согласно неофициальным источникам, обещало передать китайской стороне оцифрованную конструкторскую документацию на «блок Е» советского спускаемого лунного модуля, изначально предназначенного для высадки в конце 1960-х — начале 1970-х первого космонавта на Луну.

Стоит отметить, что Китай и Украина и раньше взаимодействовали в космической области.

В частности, западный сосед России принял участие в разработке двигателей для ракет семейства Long March, силовые агрегаты которого основаны на производимом на «Южмаше» кислородно-керосиновом РД-120, устанавливаемом на вторую ступень «Зенита».

Повторяя уроки

Лунные планы КНР всерьез беспокоят США, которые допускают, что при сохранении текущих темпов реализации космических программ Поднебесная окажется на спутнике Земли раньше, чем туда вернутся Соединенные Штаты. В Вашингтоне всерьез заявляют о том, что космическая программа Пекина носит последовательный и долгосрочный характер, ставящий под удар позицию США в качестве единственной на планете космической сверхдержавы.

Источник: AP 2018

При этом чуть ли не главную угрозу в китайских космических успехах в Вашингтоне видят не в технологической, а в идеологической плоскости — аналогичная ситуация складывалась в конце 1950-х — начале 1960-х, когда СССР, запустив первый искусственный спутник Земли, а затем — первого космонавта, на короткий промежуток времени создал иллюзию успешности советской альтернативы западной.

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