Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени

ТМАО повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека. К такому выводу пришли ученые после эксперимента с добровольцами, часть из которых были вегетарианцами, часть питалась белым мясом, часть — красным.

7 декабря ученые рассказали о пользе витамина C для курящих женщин во время беременности. Исследователи объяснили это тем, что никотин может соединяться с аскорбиновой кислотой и уменьшать ее общее количество в организме матери, что в итоге приводит к ее хроническому недостатку в клетках ребенка.