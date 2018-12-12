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09:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Заявившая о ненужности молодежи чиновница вернулась на работу

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая о ненужности молодежи государству, вернулась к своим служебным обязанностям. Она будет возглавлять ведомство в период его реструктуризации, сообщает местный портал 66.ru.

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Источник: ЕР

В распоряжении издания оказалась копия распоряжения губернатора региона Евгения Куйвашева об объявлении чиновнице выговора за совершение дисциплинарного поступка.

В документе отмечается, что Глацких допустила «некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

Ранее сообщалось, что Куйвашев решил ликвидировать департамент, которым руководила Глацких. Его полномочия передадут региональному министерству образования и молодежной политики. Глава региона пошел на такую меру, так как чиновница отказалась увольняться по собственному желанию.

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До этого свердловский губернатор похожим образом уволил главу администрации области Владимира Тунгусова, упразднив всю возглавляемую им структуру.

В ходе круглого стола с участием школьников города Кировграда 3 ноября Ольга Глацких в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — отметила чиновница и попросила школьников запомнить это и рассказать своим друзьям.

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