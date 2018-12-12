Заявившая о ненужности молодежи чиновница вернулась на работу

Источник: ЕР

В распоряжении издания оказалась копия распоряжения губернатора региона Евгения Куйвашева об объявлении чиновнице выговора за совершение дисциплинарного поступка.

В документе отмечается, что Глацких допустила «некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

Ранее сообщалось, что Куйвашев решил ликвидировать департамент, которым руководила Глацких. Его полномочия передадут региональному министерству образования и молодежной политики. Глава региона пошел на такую меру, так как чиновница отказалась увольняться по собственному желанию.

До этого свердловский губернатор похожим образом уволил главу администрации области Владимира Тунгусова, упразднив всю возглавляемую им структуру.