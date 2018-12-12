Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция осудила действия России: Эрдоган обратился к Путину
Гаишник из Сибири полвека хранил зажигалку от Шарля де Голля
Стас Костюшкин умилил соцсети семейным снимком
Россияне разыграли губернатора Калифорнии
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Бывший Собчак показал дочь и растрогал сеть (фото)
Винокур трогательно поздравил внука с днем рождения
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой
Седокова, Хилькевич, Пелагея: съемки новогоднего Comedy
«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки
ЦСКА проведет заключительный матч в Лиге чемпионов-2018/19
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
Гаишник из Сибири полвека хранил зажигалку от Шарля де Голля
Ольге Бузовой хотят подарить новый КАМАЗ (видео)
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Названы главные страхи арендаторов жилья
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
07:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Кофе оказался средством против старения мозга

Ученые Ратгерского университета (США) обнаружили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Наверх
Источник: Reuters

Известно, что в восковой внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Результаты предыдущих исследований показали, что EHT препятствует накоплению в мозге мышей белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.

В новой работе исследователи давали подопытным мышам небольшие дозы кофеина и EHT вместе и по отдельности. Показано, что каждое вещество само по себе является не очень эффективным, однако в сочетании они предотвращают образование вредного белка.

Читайте также
Ученые обнаружили пользу какао

Это указывает на то, что в человеческом организме кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которая является вторым по частоте нейродегенеративным слабоумием (после болезни Альцгеймера).

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, которые позволят определить правильные количества и соотношения кофеина и EHT для лечения слабоумия у людей.

Читайте также:

Кофе: пить или не пить
Во время загрузки произошла ошибка.
16 октября© Ньюстюб
 В ПФР рассказали о размерах пенсии россиян
Российских врачей и учителей оставят без подарков
Садоводам готовят банки. Им придется отказаться от наличных
Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени
Финдиректор Huawei освобождена под залог в $7,5 млн
Правительство досрочно проиндексирует и выплатит пенсии
Тереза Мэй не может выйти из машины в Берлине (видео)
В Ивановской области выпал черный снег
Спорт
«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки Остается сосредоточиться на РПЛ
Hi-Tech
Огромное царство: под землей обнаружена неизвестная жизнь Общая углеродная масса этой новой биоты составляет от 15 до 23 гигатонн.
Авто
Дорожные камеры начнут фиксировать еще один параметр Камеры на дорогах Москвы в конце декабря начнут автоматически определять марки машин
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Дети
Плющенко и Рудковская готовятся к рождению дочки Супруга спортсмена ранее тоже говорила, что хотела бы родить еще одного ребенка.
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь