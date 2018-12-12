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08:28 (мск), источник: Известия

Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Памятка с разъяснениями прав на бесплатную медицинскую помощь разработана в Минздраве. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.

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Источник: Известия

«В этой памятке есть раздел, который так и называется: «Куда обращаться по возникающим вопросам при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь», — цитирует его агентство.

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Представитель ведомства добавил, что контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен.

В феврале в Минфине, Центробанке и крупных страховых компаниях обсуждали принятие в России реформы обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно ей, часть расходов государства на медицину должна быть перенесена на страховые компании.

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По полису ОМС должны оказывать медпомощь на всей территории России
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