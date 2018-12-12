Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕСПЧ вынес срочное решение по керченскому конфликту: ответ Киева
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД
Эфирное масло правда убивает микробы? Ответ врача
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Фигурист уронил партнёршу и поднял её, когда та была без сознания
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Китай сделал предупреждение Украине по РФ
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
Кремль сделал заявление после слов Порошенко «Это война»
В России отменяют трудовые книжки
74-летняя отшельница Лыкова получит припасы, гранаты фрукты и пса
"Господин Путин, это война": Заявление Порошенко
Командир задержанных в РФ украинских кораблей сделал заявление
"Забеспокоило": реакция Путина на слова Сванидзе
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
14:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как будет выглядеть война будущего

Британская армия провела самые большие в своей истории учения с участием автономного оружия. Были испробованы дроны и военный транспорт на дистанционном управлении.

Наверх

Но роботизация вооружения создает этические проблемы. Законов, регулирующих использование автономного оружия, не существует. А многие правозащитники и нобелевские лауреаты призывают его запретить.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Бунт в рядах тори: Терезе Мэй предстоит голосование о доверии однопартийцев
Полиция Франции ищет человека, открывшего стрельбу на ярмарке в Страсбурге
Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии
В Германии тонна шоколада вытекла на улицу и замерзла
В России разрешили бесплатно рыбачить
Кто придумал Конституцию: интересные факты о документе
Япония нарекла 2018 год «катастрофой»
Двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры
Спорт
Матчи нового ЦСКА интереснее спартаковских скандалов Сегодня команда Гончаренко сыграет на «Сантьяго Бернабеу»
Hi-Tech
Google могут заблокировать в России Роскомандзор может выпустить новый закон специально для блокировки поисковика.
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД В ГИБДД поддерживают идею об отмене порога в 20 км/ч, но сделать это необходимо только после «ревизии улично-дорожной сети»
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Названы главные страхи арендаторов жилья
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Популярные темы на «Детях»
Почему к Рождеству готовят гуся? 259
Не веселая, но философская. 226
о вреде курения 193
Правильные контрольные и неаккуратный почерк. И снижение оценок 163
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь