Более 40% россиян никогда не читали Конституцию
Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
При этом 42% опрошенных заявили, что никогда не читали основной закон страны. Еще 58% респондентов сказали, что знакомы с Конституцией.
Опрос проводился в период с 22 по 28 ноября 2018 года в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее сенатор Людмила Нарусова предложила сделать выходным День Конституции, который отмечают в России сегодня, 12 декабря. С инициативой сенатора согласился председатель конституционного комитета Андрей Клишас. Он предложил госпоже Нарусовой представить соответствующий проект закона.