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10:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

При этом 42% опрошенных заявили, что никогда не читали основной закон страны. Еще 58% респондентов сказали, что знакомы с Конституцией.

Как выяснили социологи, 76% участников опроса считают, что российские власти соблюдают Конституцию. Противоположной точки зрения придерживаются 18% респондентов.

Опрос проводился в период с 22 по 28 ноября 2018 года в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее сенатор Людмила Нарусова предложила сделать выходным День Конституции, который отмечают в России сегодня, 12 декабря. С инициативой сенатора согласился председатель конституционного комитета Андрей Клишас. Он предложил госпоже Нарусовой представить соответствующий проект закона.

Россия празднует День Конституции
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06:42 (мск)© Ньюстюб
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