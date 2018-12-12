Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Источник: РИА "Новости"

При этом 42% опрошенных заявили, что никогда не читали основной закон страны. Еще 58% респондентов сказали, что знакомы с Конституцией.

Как выяснили социологи, 76% участников опроса считают, что российские власти соблюдают Конституцию. Противоположной точки зрения придерживаются 18% респондентов.

Опрос проводился в период с 22 по 28 ноября 2018 года в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.