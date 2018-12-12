Искусство и мусор: художник из США создает необычные картины «с секретом»
Это вовсе не то, чем кажется на первый взгляд.
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Это вовсе не то, чем кажется на первый взгляд.
Скульптор и художник Томас Дейнингер уже более двадцати лет работает в необычном жанре. Он создает трехмерные картины, используя самые разные предметы, которые уже отслужили свое.
Дейнингер долгое время изучал вопросы
Художник отмечает, что пытается объединить искусство и мусор, чтобы показать, что разница между ними — только в том, как мы к ним относимся.
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