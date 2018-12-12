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10:33 (мск), источник: Mail Новости

Искусство и мусор: художник из США создает необычные картины «с секретом»

Это вовсе не то, чем кажется на первый взгляд.

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Скульптор и художник Томас Дейнингер уже более двадцати лет работает в необычном жанре. Он создает трехмерные картины, используя самые разные предметы, которые уже отслужили свое.

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Дейнингер долгое время изучал вопросы поп-культуры, массового потребления и экологических проблем. Он делает картины из кукол Барби (или их отдельных частей), вырезок из модных журналов и фигурок Lego. В ход также идут провода, одноразовые вилки, ложки и тарелки, разные железки, пластик и прочие, уже никому не нужные предметы.

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Художник отмечает, что пытается объединить искусство и мусор, чтобы показать, что разница между ними — только в том, как мы к ним относимся.

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