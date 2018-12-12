Обмануть СССР: зачем США искали «Титаник»
Как США искали затонувшие подлодки под видом поиска «Титаника».
Как США искали затонувшие подлодки под видом поиска «Титаника».
Миссия по поиску «Титаника» в 1980-х годах на самом деле была посвящена поиску затонувших атомных подлодок, рассказал ее руководитель. ВМС США хотели знать, где находятся обломки и не загрязняют ли они окружающую среду, однако посвящать в эти данные СССР в их планы не входило.
Поиск обломков «Титаника» в 1980-х годах на самом деле был секретной миссией по поиску затонувших американских подлодок, рассказал в интервью изданию CBS News океанограф Роберт Баллард, руководивший операцией — ВМС США не хотели, чтобы в СССР знали, чем на самом деле они занимаются.
Атомные подлодки США USS Scorpion и USS Thresher затонули еще в 1960-х годах. Первая предположительно пошла ко дну
Так или иначе, реактор был заглушен, а лодка оказалась ниже предельной глубины, где ее раздавило гидростатическое давление.
Баллард в 1980-е годы пытался найти обломки «Титаника», но ему не хватало финансирования. Когда он обратился за поддержкой к ВМС США, то ему сначала отказали, сочтя проект нерентабельным. Однако поиски «Титаника» могли стать хорошим прикрытием для экспедиции по поиску затонувших подлодок — США не хотело афишировать поиски перед СССР.
Это была сделка. Они позволят мне делать то, что я хочу, когда я сделаю то, чего хотят они.
Так Баллард был принят на временную службу в ВМС США и получил в пользование глубоководный исследовательский аппарат «Арго» с условием, что сможет использовать его для поиска «Титаника», когда найдет подлодки и узнает их состояние, а также выяснит, не загрязняют ли их обломки окружающую среду.
«Он сказал: «Всю свою жизнь я хотел найти «Титаник», — поделился заместитель начальника
Баллард выполнил свою часть сделки, хотя это и заняло больше времени, чем он рассчитывал. На поиски «Титаника» оставалось менее двух недель.
Когда Баллард искал две затонувшие подводные лодки, он обнаружил, что их корпуса распались на части
В ночь на 1 сентября 1985 года команда экспедиции заметила на экране эхолокатора неровности на гладком дне океана, они напоминали кратеры от ударов мелких метеоритов. Позже в поле зрения попал мусор. Наконец, команда обнаружила паровой котел, а вскоре и корпус корабля.
Поначалу все были взволнованы, но настроение команды быстро изменилось, вспоминал Баллард.
«Мы почувствовали, будто пляшем на
Команда Балларда осмотрела судно, оценила состояние корпуса. Они подтвердили, что при погружении «Титаник» разломился надвое, и корма была в худшем состоянии, чем нос. Первоначально Баллард планировал оставить в тайне координаты местоположения судна, чтобы никто не смог осквернить это место, которое он считал кладбищем.
Баллард продолжил изучать «Титаник» в 1986 году. С членами команды он спускался к кораблю, а чтобы осмотреть его изнутри, использовал аппарат с дистанционным управлением. Балларду удалось составить подробный отчет о состоянии судна.
В 1975 году другая секретная миссия США вызвала острый конфликт с СССР — ЦРУ США с помощью специального судна удалось поднять со дна Тихого океана часть советской подводной лодки, затонувшей семью годами ранее. Узнав об этом, министр обороны СССР Андрей Гречко, чтобы воспрепятствовать дальнейшим попыткам подъема подлодки, а также получить от американской стороны полную информацию относительно причин гибели, предложил дать указание советскому послу в США выразить возмущение деятельностью ЦРУ и потребовать прекращения операции. Рассмотрев эту записку, ЦК КПСС постановил: «Одобрить предложения Министерства обороны СССР. Утвердить указания совпослу в Вашингтоне по этому вопросу».
В конце концов, американская сторона вынуждена была признать факт проведения ЦРУ совершенно секретной операции «Дженифер», в результате которой удалось поднять со дна океана не только часть подводной лодки, но и хорошо сохранившиеся тела шести советских моряков. Под давлением СССР операция была прекращена. Острота конфликта спала, но он до сих пор не нашел полного разрешения.