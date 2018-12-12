Жириновский: надо запретить артистам сниматься в нескольких новогодних шоу

«Сколько можно? Люди уже недовольны и требуют изменить эти “голубые огоньки”, чтобы новые свежие лица и разные исполнители были на разных каналах. Запретить бегать по каналам. Выступил здесь — на другом канале пусть хотя бы будет другой. Чтобы у людей выбор был хотя бы в новогоднюю ночь. Многие уже не смотрят телевизор из-за этого. Поэтому здесь мы поддерживаем тех избирателей, которые требуют обновления, в том числе культурно-развлекательных программ», — сказал Жириновский журналистам в среду.
«Они (артисты) зарабатывают деньги, а миллионы людей должны их слушать, смотреть», — подчеркнул политик.
Он также отметил, что в России ежегодно проходит множество конкурсов талантов, которые выявляют молодых артистов, однако, по мнению Жириновского, их на новогодние телешоу не пускают.
«Их, видимо, затирают, зажимают. Значит, мы должны им помочь. Давайте обновлять ежегодно хотя бы на треть круг артистов, выступающих в новогодних шоу», — написал позже Жириновский в своем Telegram-канале.