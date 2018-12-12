Жириновский: надо запретить артистам сниматься в нескольких новогодних шоу

«Сколько можно? Люди уже недовольны и требуют изменить эти “голубые огоньки”, чтобы новые свежие лица и разные исполнители были на разных каналах. Запретить бегать по каналам. Выступил здесь — на другом канале пусть хотя бы будет другой. Чтобы у людей выбор был хотя бы в новогоднюю ночь. Многие уже не смотрят телевизор из-за этого. Поэтому здесь мы поддерживаем тех избирателей, которые требуют обновления, в том числе культурно-развлекательных программ», — сказал Жириновский журналистам в среду.