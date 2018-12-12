Где находится самая живописная ледяная лагуна в мире
Завораживающее зрелище.
Завораживающее зрелище.
Исландия — поистине сказочная страна. Для многих она кажется неприступной, но те, кто попадает сюда, влюбляются в нее раз и навсегда.
Абсолютно все пейзажи Исландии можно назвать волшебными, но есть здесь места, вызывающие особый восторг. Одним из таких является самая большая ледниковая лагуна в стране с практически непроизносимым названием Йёкюльсаурлоун.
Лагуна площадью 18 квадратных километров расположена примерно в полутора километрах от берега, на
Йёкюльсаурлоун образовалась после отступления ледника Ватнайёкюдль от берега Атлантического океана. По сути, лагуна — это озеро, второе по размерам на острове с максимальной глубиной в 200 метров. Примечательно, что за последние сорок лет
Лагуна Йёкюльсаурлоун считается одной из главных достопримечательностей Исландии, посетить которую нужно в обязательном порядке. Кстати, здесь снимались несколько известных рекламных роликов, а также сцены из фильмов «Бэтмен: Начало» и несколько эпизодов из разных фильмов о Джеймсе Бонде.
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